Nápad z ministerské dílny

Zákaz reklamy na víno je zástupný problém. Rozhodování o návrhu ministerstva zdravotnictví je zařazeno do kolonky, kterou vinaři zásadně odmítají. Adam Vojtěch je papežštější než papež. Víno a pití vína mají v České republice dlouhodobou tradici. Jižní Morava je u nás kolébkou vinařství. Vinice lidi odjakživa živily, byla a je kolem nich tvrdá práce. Zákaz reklamy na víno i dalších aktivit s ním spojených, například vinobraní, košty vín i turistika po vinných sklepích způsobí nemalé finanční problémy všem, kteří se vinařstvím zabývají. Toto opatření navíc otevře trh dovozovým levným, nekvalitním vínům.

Pití vína je pro mnoho lidí obřad, tradice, kultura i chvilka k zamyšlení u skleničky tohoto u nás tradičního moku. Ministr Vojtěch by si měl uvědomit, že nejsme národ alkoholiků potácejících se ulicemi obcí a měst. Je mi líto i tvůrců filmů a seriálů. Ty, které propagují víno, půjdou do trezoru? Jde také o nápoj liturgický. Možná by měl ministr zavítat mezi lidi a vzít v potaz i názor vinařů, odborníků, kteří vinařství dostali na dnešní vysokou úroveň.

Zákaz reklamy může podstatně ohrozit prosperitu jižní Moravy a mohlo by dojít k zániku některých vinařství, která budovali předci současných majitelů.

Říká se, že ve víně je pravda, a to by měl vnímat i ministr Vojtěch. Zákazy nejsou nikdy krokem k docílení pozitivního efektu. Dnešní doba by měla dát lidem volnost rozhodování i výběru. Toto anoncované opatření navíc nepříjemně zasáhne do svobodného podnikání, může v některých případech připravit lidi i o práci a možnost výdělku.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM