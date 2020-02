Odepsaný Krym a pokračující rozpínavost NATO

Nedávné výroky amerického ministra zahraničí Mike Pompea o tom, že »Krym je ztracený« a že »v Americe přece Ukrajina nikoho nezajímá«, daly jasný signál českým rusofobům, aby i oni, stejně jako celý svět, se smířili s navrácením tohoto vojenskostrategického území pod správu Ruska.

Další negativní zprávou válečným štváčům je »odložení« slibu současné vlády plnit náš spojenecký závazek odvodu 2 % HDP pro válečné plány NATO. Věrným vazalem USA hájící plnění našeho závazku zůstává kupodivu současný ministr obrany Metnar. Najednou našim strážcům demokracie a ochráncům lidských práv nevadí jeho předlistopadová minulost, stejně pokračující »legální« dlouhodobá korupce na ministerstvu obrany při nákupu vojenského šrotu k rádoby zabezpečení obrany země. Náhoda, nebo signál Metnarova »vykoupení se« potřebám BIS, filiálky CIA?!

Vzkaz, že »je to vyhlášení války USA«, vyslal dokonce i český ministr války Alexandr Vondra, který mediálně převzal »pronaťácký« štafetový kolík od ministra Petříčka. Bývalý disident a náš současný největší polistopadový spojenec USA, z dob minulých zřejmě do konce života existenčně zabezpečený víc než důstojně, tak dává neskrytě našim daňovým poplatníkům najevo, že i nadále hodlá upřednostňovat ničivé plány amerických jestřábů před potřebami občanů našeho státu, provokovat mírumilovné občany pošetilými plány na vybudování americké vojenské základny na území ČR a zatahovat republiku do amerických válečných choutek v různých částech světa.

K nim patří i blížící se cvičení pod hlavičkou NATO Defender 2020. Do chystaného dalšího amerického válečného tažení na Rusko se »samozřejmě« zapojí i naše armáda, v minulosti přeměněná na expediční sbor sloužící imperiálním zájmům USA. Tentokrát pod velením generálů Bundeswehru, kteří si budou »oživovat« neocenitelné zkušenosti z přepadení Sovětského svazu Hitlerem.

Současné i budoucí neodolatelné pokušení, tažení na Rusko, to jsou ona pohádková 2 % z HDP na zbrojení a plnění spojeneckých závazků! Zatím je k naplnění slibu, který dal premiér Babiš americkému prezidentovi Trumpovi při své loňské návštěvě v Bílém domě daleko. Květnová chystaná návštěva ministra zahraničí USA v ČR napoví, zda svalnaté řeči současné vlády vydrží i poté! Zodpoví na otázku, zda vláda Amerikou požadovaných současných ročních 60 miliard Kč k dorovnání našeho spojeneckého závazku upřednostní ve prospěch vlastních občanů i v budoucnu či nikoliv!

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM