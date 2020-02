Téma baroko

Těšil jsem se na seriál o baroku, i když chápu, že jím byla smetena renesance a renesanční humanistické myšlení. Baroko bylo spojeno s církví, nádherou kostelů a klášterů, které měly oslnit a skutečně oslňovaly, paláců nové pobělohorské šlechty a největšího utužení nevolnictví. Stavebně však bylo hodno obdivu, tedy i těch, kteří katolické církvi a prokatolické šlechtě nenadržovali. Pokud jde o architektonické skvosty a umělecké řešení, které nám Česká televize představila, jsem spokojen. Jenže proč tolik ideologie? Proč v každém doposud nabízeném dílu musí být tolik chvály rodů, které skutečně, a nejde o komunistické tvrzení, směly všechno, žít v bohatství, přičemž jejich členové nemuseli ani zavadit o práci? Perfektně nám tehdejší život zachytili ve svých dílech Knize o Kosti Josef Pekař či Arnošt Klíma v Čechách v období temna. Také církev bohatla z práce podřízených vesnic, milodarů a odkazů šlechty. Někdy i z majetku těch, kteří umírali při čarodějnických procesech a majetku heretiků. Ani to jsme v komentářích nezaslechli, byť třeba jako zmínku »na okraj«. Spíše obdiv k těm, kteří na tyto stavby dali peníze, jež stejně sami nevydělali. I když jistě i za to jim patří dík.

To je ovšem jedna část ideologie, kterou nám vnucuje Česká televize. Tou druhou jsou různá tvrzení, jež buď neodpovídají pravdě, nebo jsou jednostranná. To, že únor 1948 je zván »komunistickým pučem«, ač o nepřipravený puč se pokusily nekomunistické strany, tedy ty tzv. demokratické, už bereme my dříve narození jako folklor. Mladí, pokud vůbec vědí, co se tehdy dělo, mohou však přijímat lež jako pravdu. Co ale s tím naděláš? ČT má přece jako vždy pravdu a je jako jediná instituce u nás v podstatě nekontrolovatelná. Dovolání není, protože členové Rady ČT nezastupují všechny, ale jen některé, a které, si umíme představit. Platit poplatek určený právě České televizi musíme však všichni. Bez rozdílu.

V části o Jaroměřicích n. R. jsme se například dozvěděli, že právě po onom puči majitelé (chudáci) museli odsud odejít. Jenže o konfiskaci velmi zadluženého panství a sídla Kouniců se rozhodovalo podle dekretů prezidenta Beneše (108/45) a objekt dostalo do správy tehdejší ministerstvo zemědělství (Národní pozemkový fond). Rok 1948 s tím neměl co dělat. Paní E. Wrbna Kounicová už dávno odsud byla pryč.

I Sidonie Nádherná z barokních Vrchotových Janovic musela prý tajně odejít ze země. Druhá zemědělská reforma jí totiž vzala statky a polnosti, z nichž mohla žít. Ostatně její, i když nevyvedené manželství s Thunem-Hohensteinem jí tehdy po válce přitížilo. Ani to, že nemluvila česky. Tak věnovala mobiliář zámku pacovskému muzeu a sama tajně odešla do zahraničí. Tady měla majetné příbuzné.

V části, která se týká Vrtbovské zahrady v Praze, jsme se zase dozvěděli, že »za komunistů« se sem nesmělo. I o devastaci se tu mluvilo. Jenže před válkou zahrada udržována moc nebyla. Komunistické ministerstvo kultury vedené Václavem Kopeckým v padesátých letech zajistilo první rekonstrukci, se druhou se začalo v roce 1987 a před tím dokonce celá zahrada a palác, jímž se k ní prochází, v roce 1958 byly zapsány do seznamu kulturních památek, tedy něčeho, co je v současnosti známo jako »kulturní dědictví«. Další rekonstrukce proběhla v devadesátých letech. V době zmíněných oprav byla zahrada, jedna z nejkrásnějších na našem území, nepřístupná. Jinak sem bylo možné přijít během dne kdykoli. Byl jsem tu snad tisíckrát. A to zadarmo. Dnes vstupné vybírá jistá soukromá firma, ač jde o majetek nás všech.

V části dílu o Novém Městě nad Metují jsme se zase dozvěděli, že »když přišel bolševik« chudáci Bartoňové, kteří se se ztrátou majetku nesmířili – a nešlo jen o zámek, hlavním byl majetek v textilních továrnách na východu Čech – odešli. Ne však všichni. Jen mladí. Staří tu v zámku, i když už šlo o státní zámek, zůstali na dožití a nikdo je nevyháněl. Dnes se prý jejich potomci neumějící česky vrátili proto, že návrat vnímají jako svou povinnost. Chápu je. Takový majetek, jenž jim znovu padl do klína, není k zahození. A tak se mohou v televizi prezentovat jako zachránci a obnovitelé toho, co tu je, i když o zámek s jeho zahradou se stát do té doby staral dobře.

Nakonec nám profesor Putna sdělil - slovy, z nichž jsme měli pochopit, že naše šlechtické rody byly vlastně těmi, kterým snad dokonce musíme děkovat - že vlastně díky šlechtě se máme čím pyšnit.

Jaroslav KOJZAR