Bordel

I když jsou na přetřes mnohem důležitější a palčivější témata, mě zvedla ze židle o víkendu jedna taková drobnost. Jeli jsme v rámci rodinného výletu do západních Čech. V jednom lesním úseku se tam opravovala silnice a byl provoz sveden do jednoho pruhu a řízen semafory. A před těmi semafory byla u silnice škarpa, ve které byste sesbírali minimálně tři pytle bordelu typu kelímky od kafe, obaly od sendvičů a sušenek, pet lahve, plechovky, vajgly a papírky všeho druhu.

Žijeme v jednadvacátém století, ekologie a udržitelnost je jedním z hlavních témat světové populace, a bezpočtu řidičům je to očividně šuma fuk. Za skly auta končí svět, já mám čisto a venku to někdo uklidí. Nebo se to vstřebá…

Ve městech to možná někdo uklidí. Technické služby jsou placeny z našich peněz, dalo by se říct. Ale jak myslíte, že ty lidi baví jejich práce, když se musejí dennodenně vypořádat s tou samou špínou, kterou by ve slušné společnosti vůbec řešit nemuseli? Nadáváme na neopravené silnice a chodníky ve městech, ale to, že obec utrácí peníze za úklid po nás všech, peníze, které by mohly být ušetřeny a investovány smysluplněji, to už nikdo nevidí.

Ale co teprve ten bordel v přírodě? Kdo uklidí ty škarpy zanešené směsným odpadem v území nikoho? Něco možná správci silnic, ale kolik bordelu odnese vítr do lesů a polí? Bordelu, který se rozkládá i stovky let. A tuší někdo, kolik zvířat vinou toho bordelu zemře? Hmyz, hlodavci, ptáci i větší savci, když se lapí dovnitř, zamotají, či sežerou něco špatného…

Teď z jara (venku už se jaro chystá), když jsou ještě holé stromy a po velkých vichrech, který mnohde dokonal dílo zkázy, lze snadno v přírodě spatřit, kolik igelitů omotává stromy, kolik černých skládek krášlí škarpy, rokle, potoky…

To vše je vizitka nás všech. Již několikátým rokem jsme se účastnili akce Ukliďme Česko, letos se chystáme opět. A opět budeme čistit stejná místa, která jsou snad ještě zaneřáděnější než loni.

Přemýšlím, jestli to vůbec má cenu, když jedni jako pitomci uklízejí, a druzí bezohledně zase vyhazují. Doufám, že má, akce se účastní i děti ze škol, které tak dostávají cennou lekci. Má snad i cenu psát, nadávat a upozorňovat. Třeba se někdo další chytí za nos a polepší se. A třeba jednou vyroste generace, pro kterou nebude problém dojít s odpadem až do popelnic, případně vyhazovat kelímky až v cíli a ne za jízdy. Přeci nejsme nenapravitelný národ bordelářů…

Helena KOČOVÁ