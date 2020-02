Vojtěch Filip hospitalizován

Místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip byl hospitalizován po náhlé srdeční nevolnosti v nemocnici. Podle vlastních slov je mu už dobře a těší se na návrat do práce.

Vojtěcha Filipa odvezla záchranná služba dopoledne ze sídla KSČM v ulici Politických vězňů v Praze poté, co se mu udělalo nevolno v jeho kanceláři. »Byla to náhlá indispozice a byl odvezen rychlou záchrannou službou,« uvedl místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Filip podstoupil lékařský zákrok, během němž mu byl voperován takzvaný stent. Poté se mu zjevně ulevilo. »Mám po zákroku a je mi dobře,« vzkázal po operaci Filip. Podle poslankyně Miloslavy Vostré bude Filip absolvovat ještě několik vyšetření ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Podle mluvčí KSČM Heleny Grofové je předseda ÚV KSČM nyní v péči lékařů na jednotce intenzivní péče.

»Pan Filip byl přijat pro bolest na hrudi. Byl zjištěn infarkt myokardu v časném stádiu a ošetřen intervenční metodou. Díky tomu je jeho stav stabilní s nadějí na časné propuštění do domácí péče, pokud nenastane nečekaná komplikace,« uvedl přednosta II. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Aleš Linhart a dodal: »U pana Filipa je dobře patrné, že v České republice funguje dobře propracovaný systém péče o nemocné s akutním infarktem. Důležité bylo, že příjezd do kardiocentra neoddaloval a díky tomu je možné očekávat příznivý průběh.«

S Vojtěchem Filipem již po zákroku hovořil i generální ředitel akciové společnosti Futura a šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar. »Předsedovi ÚV KSČM jsem popřál za celou akciovou společnost brzké uzdravení a hodně sil. Byl v dobré náladě a podle svých slov by se do týdne chtěl vrátit do práce a k plnění povinností,« řekl našemu listu Kojzar.

Do rukou Filipa jako prvního místopředsedy měl v poledne složit slib nově zvolený ombudsman Stanislav Křeček. Filip měl zastoupit šéfa komory Radka Vondráčka (ANO), který je na cestě do Thajska a Laosu. Filipova zdravotní indispozice tomu zabránila, na ceremoniálu ho tak zastoupil další z místopředsedů Tomio Okamura (SPD), a to na základě pravidel o posloupnosti místopředsedů.

(ste)