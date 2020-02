Ilustrační FOTO - Pixabay

První arabská jaderka dostala licenci

Spojené arabské emiráty vydaly provozní licenci pro první jadernou elektrárnu v arabském světě. S odvoláním na úřad pro jadernou regulaci FANR o tom informovala agentura Reuters. Elektrárna by tak mohla začít vyrábět elektřinu ještě do konce letošního roku.

Jadernou elektrárnu Barakah v emirátu Abú Zabí staví společnost Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Původně měla zahájit provoz v roce 2017, spuštění prvního reaktoru však bylo několikrát odloženo.

Provozovatelem elektrárny, který získal licenci na provoz na 60 let, je společnost Nawah Energy. Ta nyní může začít s přípravami na komerční provoz. Zkušební provoz potrvá několik měsíců.

Spojené arabské emiráty jsou důležitým producentem ropy a členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), své energetické zdroje ale chtějí rozšířit. Země se rozhodla postavit jadernou elektrárnu, aby uspokojila rostoucí poptávku po elektřině a měla více ropy na vývoz. Cílem je, aby jaderná elektrárna uspokojovala do roku 2050 celkovou poptávku po elektřině v zemi ze šesti procent.

Po dokončení by elektrárna Barakah měla mít čtyři stejné reaktory s celkovou kapacitou 5600 megawattů. Celkovou konečnou investici projektu země neuvedla. Stavba druhého reaktoru je nyní dokončena z 95 procent.

Nawah Energy teď může začít do prvního reaktoru nakládat jaderné palivo, což potrvá dva až tři týdny. Pak musí provozovatel provést zkoušky a do května nebo června by mohl zahájit počáteční produkci elektřiny. Dosažení plné kapacity potrvá osm až 12 měsíců, pokud během testů nenastanou nějaké komplikace.

(ici)