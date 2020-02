Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavební zakázky na 10letém maximu

Veřejní investoři v České republice zadali loni 32 241 zakázek za 400,8 miliardy korun. Hodnota meziročně klesla o 20,5 procenta, počet se o 2,6 % zvýšil. Objem nově vypsaných veřejných zakázek se snížil o čtvrtinu.

Vyplývá to z údajů společnosti CEEC Research. »Hodnota zakázek sice poklesla, ale je to dáno tím, že bylo zadáno i vypisováno méně zakázek nad miliardu korun. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod miliardu, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o dvě procenta,« uvedl ředitel CEEC Research Michal Vacek.

Nejvyšší podíl veřejných zakázek připadá dlouhodobě na stavebnictví, podle údajů společnosti IS to loni byla více než polovina. Hodnota zadaných stavebních zakázek loni meziročně vzrostla o 13,1 % na 210,4 mld. Kč. To bylo nejvíce za posledních deset let. Největší zakázkou byla stavba úseku obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice - Třebonín za 7,02 mld. Kč. Ředitelství silnic a dálnic ČR ji zadalo slovensko-italskému sdružení Doprastav-Salini Impregilo.

Hodnota nově vypsaných veřejných zakázek loni klesla meziročně o 25,4 % na 347,3 mld. Kč. Počet se snížil o 3,2 % na 8199. Podle Vacka meziroční pokles ovlivnilo velké množství vypsaných zakázek přes miliardu korun v květnu a červnu 2018. Především to byl pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva dopravy za téměř 25 mld. Kč.

Největší zakázku za deset miliard korun vypsaly loni v říjnu Lesy ČR na těžbu dřeva od roku 2020. Na druhém místě byla zakázka za 6,8 mld. Kč, kterou vypsal v únoru Pardubický kraj na zajištění dopravní obslužnosti regionu.

