Ilustrační foto - wikimedia commons

Chvála zemské policie

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann považuje model zemské pohraniční policie, kterou má v Německu pouze Bavorsko, za úspěšný.

Výsledky pátracích akcí v pohraničí podle něj hovoří samy za sebe. Bavorsko, které sousedí s ČR a Rakouskem, obnovilo svou pohraniční policii po mnoha letech předloni.

Bavorsko se vydalo svou vlastní spornou cestou, kdy po pachatelích trestných činů pátrá nejen spolková policie, ale také jeho vlastní pohraniční policie. Od jejího obnovení v srpnu 2018 se úspěšnost pátrání výrazně zlepšila, konstatoval Herrmann podle deníku Passauer Neue Presse. Zejména takzvaná skrytá pátrání, kdy pohraničníci provádějí kontroly vytipovaných osob v pásmu do 30 kilometrů od hranic, považuje zemský ministr za úspěšná.

V roce 2019 bavorští pohraniční policisté vydali po úspěšných pátráních 785 příkazů k zatčení a 61 zákazů opětovného vstupu do Německa, citoval Herrmann z aktuálních statistik.

Úspěšnost pátrání po falešných cestovních pasech byla loni o téměř 60 % vyšší než v roce 2017. Při potírání drogové kriminality úspěšnost vzrostla o 14 %. V jednom případě se podařilo bavorským pohraničníkům zadržet muže s 45 kilogramy heroinu.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. foto - wikimedia commons

Bavorsko mělo svou pohraniční policii už od roku 1948. Prováděla kontroly mimo jiné na hraničních přechodech a letištích v Bavorsku. O 50 let později, po zrušení či zmírnění hraničních kontrol se sousedními státy, však byla zrušena. Obnovena byla opět k 1. srpnu 2018 jako součást zemské policie. Šlo o výsledek diskuse o přílivu přistěhovalců například přes balkánskou trasu. Zpočátku měla bavorská pohraniční policie 500 příslušníků, k letošnímu 1. březnu to má být 721 a do roku 2023 rovná tisícovka policistů.

Bavorská cesta vyvolává v Německu spory. Bavorští opoziční Zelení loni podali kvůli zřízení zemské pohraniční policie ústavní stížnost. Ochrana hranic je podle nich úkolem spolkové policie, a Bavorsko tak porušuje federální rozdělení kompetencí.

(čtk)