Nicolas Máduro. FOTO - wikimedia commons

Zbývá jen údiv nad změnami ve světě

Americký list Wall Street Journal se pustil do hodnocení situace kolem Venezuely a nestačil se divit.

Za prvé tomu, že puč vyhlášený loni v lednu osobně prezidentem Donaldem Trumpem, utrpěl porážku. Mimochodem byl to první puč, vyhlášený na sociální síti. Trump na Twitteru prohlásil novým venezuelským prezidentem Juana Guaidóa. Taktéž na Twitteru ohlásil sankce proti režimu Nicolase Mádura, spočívající především v bojkotu dovozu ropy.

Dál se americký list podivil, jak »elegantně přelstil (ruský prezident Vladimir) Putin Trumpa«. A konečně údiv do třetice: »Trumpova administrativa nedocenila, jakou podporu může získat prezident Máduro od Ruska a Kuby, ale také od spojenců USA!!!«

List přidal vykřičníky za něco, co zřejmě vůbec nechápe. Spojenci se spolčili proti USA. Deník připouští, že se všeobecně nečekala podpora armády Mádurovi, ale že venezuelskou ropu bude odebírat asi z poloviny spojenecká Indie, že taktéž spojenecké, i když v polední době se skřípěním zubů, Turecko si vezme na starost finanční zprostředkování, to Washington zjevně zaskočilo. Wall Street Journal vyvozuje, že Američanům už zůstali jen nejvěrnější z věrných – londýnští bankéři, kteří zmrazili venezuelské zlaté zásoby. I to nebylo nic platné, většinu zlata si Venezuela chrání doma a čile s ním obchoduje.

Důležitější závěr list opět opentlil vykřičníky, američtí spojenci prý americká rozhodnutí sabotují a to proto, že už se »světového hegemona« nebojí. Politika klacku, tedy sankcí, už prý dále nefunguje. Takovýto závěr stojí za řádku vykřičníků, i když se zdá, že hlavní list amerických finančníků se právě probudil ze sna o americké nedostižitelnosti. I když známky ústupu se vrší už dlouho.

List se ohání tím, že před třiceti lety by Indii ani nepadlo odebírat ropu od státu, který se Washingtonu nelíbí. Ale dnes? Zatlačit na Indii by prý podle nejmenovaného úředníka amerického ministerstva zahraničí bylo možné, jenže ta by pak začala odebírat více suroviny od Íránu a to by bylo po Bílý dům ještě mnohem horší. A co vojenská intervence? Venezuelští opozičníci k ní vyzývají málem každý den. Podle analytiků listu by se změnila v noční můru, v partyzánskou válku v džungli. Zbývá jen působení na sociálních sítích. Může být efektivní, pokud obecenstvo americké vládě věří. To by se ale nesměla dopouštět chyb. V minulém měsíci nechala vláda uveřejnit snímek, na němž se Guaidó široce usmívá na dav lidí na náměstí. Foto mělo demonstrovat podporu venezuelanců samozvanému prezidentovi. Jenže se vloudila chybička. Snímek nebyl pořízen ve Venezuele, ale v Madridu za nedávné Guaidóovy návštěvy Španělska.

A aby toho nebylo málo, ohlásila agentura Bloomberg, že venezuelská vláda připravuje licenci pro ruské, italské a argentinské společnosti, které hodlají ve Venezuele těžit ropu. Takže se rýsuje paradox – investice do barevné revoluce proti Caracasu se pro Washington stává dvojitým propadákem, USA nemají ani Venezuelu ani ropu, uvedl americký list a uzavřel: Když to takhle půjde dál, začnou se nám smát i poslední věrní spojenci.

(pe)