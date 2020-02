Sankce proti lidskosti

Před pár dny se ke mně donesla zpráva, že Venezuela požádala Mezinárodní soudní dvůr pro lidská práva o vyšetření sankcí USA namířených proti ní. Velice mě to zaujalo právě proto, že se v naší kotlině Venezuela často používá jako klasický argument proti všemu socialistickému a levicovému. Kolikrát jsme už v diskuzích četli, chcete s tím vaším socialismem dopadnout jako Venezuela?

Když se ale podíváme na celou situaci trochu širším pohledem, tak to nakonec vypadá, že socialistická opatření, která venezuelská vláda prosazovala a prosazuje, vlastně vůbec nejsou příčinou těžké situace této země. Problém je překvapivě někde jinde. Tento stát se prostě jenom rozhodl nebýt poskokem USA, ale dělat svojí sociální a ekonomickou politiku jinak.

To však Spojené státy opravdu rádi nevidí, a tak udělaly to, co už mnohokrát předtím. Uvalily na Venezuelu brutální ekonomické sankce a embarga a pohrozily ostatním státům v okolí, že pokud se nepřidají, tak jim hrozí podobný osud. A tak se Venezuela, podobně jako nedaleká Kuba, nachází ve velmi těžké situaci, kdy nemůže vyvážet vlastní suroviny a produkty a zároveň nemůže dovážet to, co potřebuje ke svému rozvoji zajištění potřeb svých obyvatel.

To odnáší hlavně obyčejní Venezuelané.

Tato politika má jasný cíl. Donutit, aby současná vzpurná venezuelská vláda padla a na její místo nastoupil někdo, kdo bude konat v ekonomických zájmech USA. Náhradu už mají USA dávno připravenou v podobě nikým nezvoleného »prezidenta« Juana Guaidóa. Neselhává tedy socialismus, to jen Spojené státy Americké pořád nejsou schopny si připustit, že státy Jižní Ameriky mají právo svobodně si vybrat způsob, jakým se budou dále rozvíjet.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM