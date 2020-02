Iluze životního a existenčního minima

Zaznamenal jsem zprávu o tom, že se zvedne životní minimum od 1. dubna o 13,2 procenta. Dosáhne totiž celých 3860 korun měsíčně, existenční minimum pak dokonce »astronomické« výše, přímo na neuvěřitelných 2490 korun měsíčně. Po jednání vlády o tom informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle něj reaguje na současný růst cen.

Reakce na růst cen?! Jak to máme vnímat? Reaguje se na růst cen místo toho, aby se reagovalo na to, jak lidé v naší zemi trpí nedostatkem základních existenčních potřeb. Ano, vím, že kapitalistický systém bude reagovat jen na růst cen a tím zachová lidi v existenční nejistotě, ale vykompenzuje si tím pokles kupní síly, který právě způsobuje růst cen. A zároveň si udrží rozdělení ve společnosti, jednoduše řečeno, na chudé a bohaté.

Nejsem ekonom, ale kupecké počty ještě zvládnu.

Zajímalo by mne, kdy si lidé uvědomí, že tudy skutečně cesta nevede. Protože například, jak se uvádí, po růstu minima by mohlo přibýt 500 až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě asi 11 000 a u porodného asi 2000. Letošní výdaje by se tak zvedly o 390 milionů korun, resort práce a sociálních věcí na to peníze v rozpočtu má.

Jenže většina z těch, co jsou na sociálních dávkách, mají nedostatek a chtě nechtě se dostávají do dluhové pasti. Takže ve skutečnosti se přidává z větší časti na obchod s chudobou a, jak jsem již zmínil, na vyrovnání propadu v oblasti naší kapitalistické spotřební ekonomiky.

Při volbách se pak ale nepokrytě budou právě tyto strany ohánět tím, co vše udělaly pro růst životního a existenčního minima těchto potřebných občanů. V zásadě NIC!

Znám případy žen, které žijí v azylovém domě, kde vedou nedůstojný život. Jsou nemocné a potřebují léky a žijí z těchto minimálních nedůstojných existenčních částek, kdy je současné minimum 3410 korun a existenční 2200 korun. Mají to na bydlení a elektřinu, plyn, jídlo, léky, telefon a další poplatky. A když žijí v sociálně slabém prostředí, těžko jim kdo pomůže. Píšu to proto, abychom se nenechali ohlupovat touto politikou a uvědomili si, že stát nemá být garantem bohatých, ale všech těch, kdo se narodí v naší zemi!

Roman BLAŠKO