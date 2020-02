Ilustrační FOTO - Pixabay

Třídnictví se musí ocenit. Jak to udělat, poslance rozděluje

Lidovci navrhnou zvýšení příplatků pro třídní učitele a pedagogy se specializací až na 2500 korun měsíčně místo původně požadovaných až 3500 korun. Na jednání sněmovního školského výboru to za předkladatele novely zákoníku práce řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

O něco nižší růst příplatků Výborný označil za vstřícný krok vzhledem k zápornému postoji ministerstva financí k původním částkám v návrhu novely. »Je to návrh, který je možným kompromisem,« uvedl poslanec, podle kterého by odhadované rozpočtové dopady klesly zhruba ze dvou na jednu miliardu korun ročně.

Zvýšení příplatků novelou zákoníku práce zpochybňovali i pro rozpočtové dopady poslanci ANO, kteří však na plénu Sněmovny neprosadili její zamítnutí už v prvním čtení. Zaznívaly názory, že příplatky by měly být zakotveny nařízením vlády, jako je tomu nyní u třídních učitelů, a nikoli v zákoníku práce.

Komunisté jednoznačně podporují navýšení třídnických příplatků a příplatků za jakékoli činnosti, které pedagogové dělají mimo svou základní povinnost. Člen školského sněmovního výboru Ivo Pojezný nicméně našemu listu řekl, že »návrh KDU-ČSL se jeví nešťastně podaný, protože mění zákoník práce, a změna by se dotkla i mnoha jiných profesí, nejen pedagogů, které chceme ocenit za jejich činnost«. Věří však, že teď bude prostor na další jednání, že se k tomu znovu vyjádří vláda, která dala k předloze skupiny lidoveckých poslanců neutrální stanovisko, čímž vlastně dala učitelům naději, že novela zákoníku práce vyřeší jejich problém. Ministerstvo školství ještě předtím dalo souhlas. »Vláda by měla nyní jednoznačně aktivně jednat, navýšit prostředky za třídnické práce, řešit to systémově. Ale hlavně se to nesmí dotknout už slibovaného, avizovaného navýšení platů učitelů na zhruba 45 tisíc korun. Znamená to, že pokud se navýší třídním učitelům příplatky v celkovém objemu zhruba dvě miliardy korun, musí to být mimo tuto oblast,« zdůraznil Pojezný.

Poslanci budou hledat většinovou shodu

Z jednání školského výboru vyplynulo, že vlastně není poslance, který by nechtěl učitelům za třídnictví zvýšit příplatek. Rozpor je už v tom, z jakých peněz a kolik by to mělo být. Výborný mj. poznamenal, že možností, jakou cestou jít, je několik. Jako příklad uvedl, že třeba na Slovensku tvoří příplatek za třídnictví, který by měl plnit především motivační funkci, pět procent z tarifní mzdy platu učitele. Poukázal na to, že u nás to vzhledem k tomu, čemu všemu se musí třídní učitel věnovat, vychází asi tak 25 Kč za hodinu! A kvůli tomu nikdo o třídnictví nestojí.

Poslankyně, exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) zdůraznila, že je třeba jak rozpočtově, tak i věcně zvýšení příplatku zvládnout. »Budu hledat řešení, jak zvýšit příspěvek už v příštím roce, napříč politickým spektrem,« prohlásila s tím, že koalici ostatně nic jiného ani nezbývá, protože ji k rozhodnutí už v letošním roce zavazují vládní dokumenty.

Třídní učitelé mají nyní podle vládního nařízení nárok na příplatek 400 až 1300 korun, vláda jim pro letošek přidala sto korun! Příplatky za výkon specializovaných činností se mohou podle zákoníku práce pohybovat od 1000 do 2000 Kč měsíčně. Lidovci původně navrhli u obou příplatků rozmezí 2500 až 3500 korun. Podle jejich aktuální úpravy by mohly činit 1500 až 2500 korun. Specializační činnosti se týkají koordinace v informačních a komunikačních technologiích, tvorby vzdělávacích programů, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy, logopedie a prostorové orientace zrakově postižených.

Mnozí poslanci ANO by zvýšení příplatků viděli spíše než úpravou zákoníku práce, vládním nařízením. Opakovaně však ve výboru padla otázka – proč to tedy vláda neudělá? Výbor projednávání návrhu novely přerušil a poslanci budou mít nyní čas na podávání pozměňovacích návrhů. Výborný už avizoval další, včetně změn jiných zákonů než zákoníku práce – aby našel co největší shodu v celé Sněmovně.

Zástupkyně ministerstva školství poslancům řekla, že v současnosti bere zvláštní příplatek 77 tisíc učitelů, což vyjde erár na 2,5 miliardy korun.

