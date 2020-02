Elginovy mramory. FOTO - wikimedia commons

Kradené památky součástí brexitové agendy

Léta trvající spor mezi Británií a Řeckem o soubor starověkých soch známých jako Elginovy mramory zesiluje napětí, které mezi Londýnem a Evropskou unií panuje v souvislosti s brexitem.

V návrhu mandátu, který bude Brusel mít pro jednání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím, se objevil požadavek na navrácení ukradených uměleckých děl. Informovala o tom agentura Reuters.

Londýnské Britské muzeum odmítá vrátit sochy a další artefakty, jež byly kdysi součástí řecké Akropole. Začátkem 19. století, kdy bylo Řecko součástí Osmanské říše, památky z Atén odvezl britský diplomat Thomas Bruce, hrabě z Elginu. Jedním z důvodů byla údajně skutečnost, že řecké památky byly za vlády Turků soustavně poškozovány.

V návrhu stanovisek, s nimiž Evropská unie půjde na jednání s Británií, se píše o snaze »o návrat protiprávně vyvezených kulturních předmětů do jejich země původu«. O jaké kulturní předměty konkrétně jde, se v návrhu neuvádí. Nicméně nejmenovaný unijní diplomat, na kterého se odvolává Reuters, uvedl, že tato formulace se tam objevila na žádost Řecka, které podpořila Itálie.

Řecká ministryně kultury minulý měsíc řekla, že její země zesílí kampaň za návrat Elginových mramorů a očekává větší podporu ze strany ostatních členských zemí Evropské unie.

Mluvčí britské vlády uvedla, že Británie ohledně Elginových mramorů zastává pozici, že za ně právní odpovědnost nese Britské muzeum. Není to podle ní nic, co by se mělo stát součástí »našich obchodních jednání«.

Britský premiér Boris Johnson Spojené království vyvedl z Evropské unie 31. ledna. Jednání o budoucí podobě vztahů mezi Londýnem a Bruselem mají začít příští měsíc.

Britské muzeum tvrdí, že Elgin sochy, které byly součástí 2500 let starého Parthenónu, získal na základě právoplatné smlouvy s Osmanskou říší. Řecko ale uvádí, že tyto umělecké památky byly ukradeny.

(čtk)