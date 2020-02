Jihomoravští komunisté pomohli čínské rodině

Cílenou humanitární pomoc poskytly potřebné čínské rodině ve svízelné situaci při ohrožení koronavirem Covid-19 Jihomoravský krajský výbor KSČM a klub KSČM při Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Pomoc spočívá v darování 200 ústních ochranných roušek. Balíček odešel do Číny uplynulý pátek. Poslat ho potřebným navrhl jihomoravský krajský zastupitel za KSČM Bohumil Smutný (na snímku).

»Jaké čínské rodině vlastně pomáháme? Téměř před 20 lety jsem se ještě jako student VŠ seznámil s čínskou studentkou ze Šanghaje a od té doby mezi námi vzniklo silné přátelské pouto. V pravidelném kontaktu jsme díky internetu dodnes. Xia má svoji rodinu a dvě děti, stejně jako já.

Současná epidemie koronaviru je pro Čínu bezpochyby velmi vážná situace. To přesto, že země úspěšně dělá všechno pro to, aby se vlastními silami s touto zdravotní katastrofou co nejlépe vypořádala. Xia se na mě v posledních dnech obrátila s urgentní žádostí o pomoc, protože je v prostředí bezprostředního ohrožení virem. V zemi je zatím nedostatek ústních roušek, které jsou v omezeném množství na příděl. I když třeba některé průmyslové podniky, např. automobilky v posledních dnech přecházejí místo výroby součástí pro auta na výrobu roušek, potrvá nějaký ten týden, než se podaří zajistit pro 1,4 miliardy lidí potřebný počet ochranných roušek. Přátelé by si měli pomáhat. Vím, že tato rodina opravdu vyčerpala všechny možnosti, jak si tolik potřebné ochranné roušky zajistit. Zoufale se snažila získat je za lichvářské ceny ze zahraničí. Zjistil jsem, že je to velký problém už i u nás, a to zde žádná epidemie nevypukla. Bohužel, západní trh se, jako obvykle, snaží vydělat na lidském neštěstí. Jistě není v našich silách pomoci všem potřebným rodinám, ale každá jednotlivá i malá pomoc, kterou učiníme, je velká pomoc, které si tito lidé nesmírně váží. V postižených oblastech jsou lidé již prakticky měsíc odříznuti od světa okolo sebe. Na tuto malou pomoc čekají jako na spásu. Může se také stát, že právě my brzy budeme ti, kdo budou v Číně prosit o pomoc, o věci základní potřeby pro naše prosté přežití,« konstatoval Smutný.

»Jménem této čínské rodiny chci co nejvděčněji poděkovat klubu jihomoravských zastupitelů KSČM a jihomoravskému krajskému výboru, konkrétně jejich předsedům Stanislavu Navrkalovi a Pavlu Březovi, za rychlou podporu při poskytnutí uvedeného humanitárního daru,« kvitoval s povděkem Smutný.

(vž)

FOTO – archiv autora