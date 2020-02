Ministr průmyslu a dopravy Kare Havlíček (ANO). FOTO - wikimedia commons

Poslanci s Havlíčkem za zavřenými dveřmi

Z jednání hospodářského výboru Sněmovny s ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem (ANO) měla místopředsedkyně výboru Květa Matušovská (KSČM) dobrý dojem. Ministr byl podle jejích slov dost otevřený i proto, že jednání bylo pro veřejnost uzavřené.

Připomeňme, že vicepremiér Havlíček se stal ministrem dopravy v lednu, resort vede zároveň s ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve funkci nahradil Vladimíra Kremlíka (ANO), který byl ministrem dopravy necelých devět měsíců a skončil kvůli zakázce na elektronické dálniční známky.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM).

»Pan ministr mluvil nejdříve o svých vizích, a pochopitelně padla od nás poslanců řada otázek. Protože jsem přes dopravu, zaujalo mě, že pořád mluvil o stavebnictví, dopravní infrastruktuře… Ministerstvo dopravy jakoby měnil na ministerstvo dopravní infrastruktury. Upozornila jsem ho, že pokud jde o ministerstvo dopravy, za velmi důležité považujeme služby pro cestující, zajištění služeb na oné infrastruktuře. Zmínila jsem i liberalizaci, na což mi pan ministr odpověděl, že se bude v nejbližší době snažit, aby byla jednotná jízdenka, jednotný tarif. Řekl, že jako stavař občas na to ostatní zapomíná, ale že se na to rád zaměří. Hovořil také o naléhavé potřebě vysokorychlostních tratí,« řekla našemu listu po setkání s Havlíčkem ve výboru Matušovská.

Kvitovala, že mezi poslance Havlíček na výbor přišel, protože jeho předchůdce Vladimír Kremlík (ANO) si na ně za celých devět měsíců čas nenašel. Za to Havlíčkovi podle svých slov poděkovala, jedním dechem však dodala, že bude hlídat jeho sliby. Byla spokojená s tím, že na její otázky i dotazy ostatních poslanců dvojitý ministr odpověděl. »Uvidíme, zda a jak bude naplňovat vizi, kterou nám předložil. Samozřejmě si uvědomuje, že fúze ministerstev nemá podporu napříč politickým spektrem. Zároveň ovšem sdělil, že to míní dělat do voleb, kdykoli se s ním můžeme setkat, uzpůsobí tomu svůj program,« dodala poslankyně KSČM, která odcházela po jednání s Havlíčkem s dobrým pocitem. »Jde o to, zda nám nemazal med kolem pusy,« podotkla. Předseda výboru Radim Fiala (SPD) doplnil, že výbor se s Havlíčkem domluvil, že každé tři až čtyři měsíce mu ministr předloží, jak v plnění nastíněných kroků pokračuje.

Ministr mohl být bez účasti novinářů k poslancům otevřenější

Pro tajné jednání hlasovali kromě Fialy místopředsedové Ivan Adamec (ODS), Pavel Juříček (ANO) a Květa Matušovská (KSČM) a členové Milan Feranec (ANO), Jiří Kohoutek (SPD), Zuzana Ožanová (ANO) a Pavel Pustějovský (ANO). Havlíček k tomu jen podotkl, že jde o vůli poslanců. »Uzavřené jednání jsme zvolili proto, aby mohl být pan ministr vůči poslancům otevřenější. Za přítomnosti novinářů by nám asi hodně věcí neřekl,« řekla k tomu Haló novinám Matušovská. Podobně reagoval i Fiala. »Domluvili jsme se na tom jako předsednictvo výboru,« uvedl. »Udělali jsme to z toho důvodu, že když jsou jednání uzavřená, většinou se dozvíme víc, než když u toho sedí novináři, veřejnost, a hosté jsou také uvolněnější,« dodal Fiala

Havlíček po jednání uvedl, že doufá, že poslance o zvládnutí obou resortů současně přesvědčil. »Diskuse vůbec nebyla útočná, byla velmi věcná a relativně odborná,« řekl novinářům. Sdělil, že s poslanci řešil mj. zákon o liniových stavbách nebo oblast energetiky - konkrétně stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech nebo požadavky Evropské komise na ČR v oblasti. Hotovo je podle něj nové organizační schéma ministerstva dopravy. »V pondělí ho budu dávat na vládu. S tím, že pokud projde, tak obratem se začnou vypisovat výběrová řízení na sekční náměstky. Což ale neznamená, že se nemůžou přihlásit ti, kteří tam jsou dneska,« prohlásil Havlíček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval v lednu při odvolání Kremlíka k rezignaci kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka. Podle Havlíčka půjde o reorganizaci sekcí, odbory až na výjimky měnit nehodlá. Obnoven bude odbor vodní dopravy, dodal.

