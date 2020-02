Když nevíte co by, svedete to na odbory

Pomalu čtyři roky se potácí Zlínský kraj v nejistotě, jak bude vypadat systém zdravotnictví pro občany žijící v tomto kraji. Čtyři roky posloucháme, jak je vše zalité sluncem a jen blázni to nevidí. Jenže tito blázni nechtějí dát všanc další rozvoj kraje, jen aby si někdo postavil svůj pomník. Pro mnohé z nás - pomník zkázy.

Ovšem fakt, že nakonec za špatný výsledek hospodaření v Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) mohou odbory a jejich požadavky na zvyšování mezd, to nikdo nečekal. Takový blábol snad dlouho nikdo z úst nevypustil. Ovšem ve Zlínském kraji je možné vše! Jsme krajem neomezených možností, ale jen pro někoho.

Pokud už si někdo dovolí vyčítat peníze lékařům, sestřičkám a všem těm, kteří se starají o naše zdraví, tak to je nejvyšší vrchol arogance. Ano, bavím se o hejtmanu Čunkovi.

Při mnohých diskusích se zaměstnanci z KNTB jsem pochopila, že oni sami se nestačí divit tomu, co vše padá na jejich hlavy. Mohla bych vás zahltit čísly, kolik kdo vydělá, kolik bylo přidáno a komu. Ale není k tomu důvod.

To, že platy ve zdravotnictví byly poddimenzovány, ví jistě každý. Pochybuji o tom, že by se platy zvedly o tolik, aby to zahýbalo hospodařením nemocnice.

Pokud je mi známo, tak přísun peněz pocházejí z navýšení úhradové vyhlášky. Mzdy byly navýšeny v KNTB jen o 6 %, ale všude jinde ve státních nemocnicích o 7 %. Kam nám tedy peníze plynou? Špatný management? Nohsledů, kteří jsou dobře placení, je více než dost. A co třeba koupě pozemku na stavbu Nové nemocnice? Kolik opravdu stály ony pověstné pozemky a kde se vzaly peníze?

Zásluhou lékařů, sestřiček a celého zdravotnického personálu máme pořád ještě zdravotnictví na úrovni. Ti všichni, kteří nám dennodenně zachraňují životy, si nezaslouží, aby na ně někdo plival špínu. Potom nám tedy hrozí to, co již na jednání zastupitelstva dne 10. února 2020 předeslal hejtman Čunek. Bylo nám totiž sděleno, že se počítá s přísuny lékařů a sester z Ukrajiny.

Nemám nic proti Ukrajincům, jsou pracovití a mnohdy pracují za menší mzdy než našinec. Ovšem svůj život v případě potřeby chci vložit do rukou českým lékařům a sestrám, těm prostě věřím.

A co vy?

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje (KSČM)