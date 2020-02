Přejmenovat? Výborný nápad!

Přiznám se, že poté, kdy se objevily první informace o přejmenování pražského náměstí Pod Kaštany, kde je sídlo Velvyslanectví RF, na náměstí Borise Němcova, jsem se domníval, že jde o falešnou zprávu. Vzápětí jsem si ale uvědomil, že hloupost pražského magistrátu a zřejmě i práce na objednávku nemá limity. Po krátké úvaze jsem si řekl, vlastně proč ne? Vždyť postava Borise Němcova je pro takovýto účel velmi vhodná. Kromě jeho smutného konce si je třeba připomenout i jeho roli v období vlády prezidenta Jelcina. Anglická verze Wikipedie říká následující: »Ruský fyzik a liberální politik Němcov byl jednou z nejdůležitějších postav uvedení kapitalismu do post-sovětské ekonomie.«

Volně přeloženo, podílel se pod vedením Jelcina a za potlesku Západu na komplexní destrukci ruské ekonomiky, a to dokonce v roce 1999 jako místopředseda vlády. To, že se jím vedená politická formace Svaz pravicových sil nikdy nedostala do parlamentu, jistě nepřekvapí. O to víc může být RF potěšena zamýšleným přejmenováním. Vždyť změny v ústavě navržené Putinem směrují Rusko jednoznačným směrem. To pochopili i liberálně a atlanticko-integračně naladění politici ve vládě Medveděva a vláda podala demisi. V nově jmenované vládě se objevilo devět nových tváří. Navíc jeden z představitelů liberálního směru Anton Silujanov sice ve vládě zůstává, ale již jen jako ministr financí, a nikoliv jako první místopředseda. Medveděv a další již ve vládě nejsou vůbec a byli pověřeni jinými, daleko méně vlivnými, funkcemi. Tedy žádná revoluce, ale postupná evoluce směrem k euroasijské orientaci.

Snad jen dodat konečně. Já osobně si hodně slibuji i od směřování Euroasijské ekonomické unie, kde velkou roli sehrává bývalý Putinův poradce Sergej Glazev, kterého Putin navrhl do funkce ministra pro integraci a makroekonomiku této unie. Trochu jsem se obával, že Glazev byl odstraněn z vlivné funkce poradce a že v nové vládě převáží liberální vlivy, ale pravý opak se stal pravdou. Jde o jednoznačné vítězství koncepce Euroasijské suverenity. To vše ke zlosti západních stratégů a i jejich místních přisluhovačů. Proč si nevylít pak svoji žlučovitost takovou nesmyslnou akcí, jako je ono přejmenování. Ruská federace jde svojí cestou a jakékoliv výlevy prodejných či nevzdělaných hlupáků mohou vzbuzovat jen úsměv a potvrzují jen správnost nastoupené cesty. V tomto smyslu má snaha o přejmenování opačný efekt, než jaký autoři návrhu předpokládají.

Jiří PAVLÍČEK