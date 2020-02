Vůle lidu na brněnský způsob

Když na počátku devadesátých let vybíralo vedení Brna nové partnerské město, protože dosavadní Moskva se nelíbila americkým loutkovodičům, zjevně jej zaujala seriálová rodina Ewingových. A tak Brno vyměnilo partnerské ruské město Moskvu za americký Dallas a stejným způsobem přejmenovalo i populární historickou loď brázdící vlny tamní přehrady.

Uběhlo téměř třicet let a Dopravní podnik města Brna nechal loď zrekonstruovat a jeho ředitel zároveň oznámil, že jí vrátí původní název Moskva. To ovšem rozčílilo náměstka brněnské primátorky Markéty Vaňkové, ódéesáka Roberta Kerndla, který prohlásil, že »patos minulosti Brno nepotřebuje«.

Nakonec to vedení města vyřešilo způsobem vskutku »demokratickým«. Výsledkem jeho jednání je totiž podivné lidové hlasování, kde si budou moci občané Brna vybrat pouze mezi názvy Morava, nebo Bratislava. A to i přesto, že značná část Brňanů nevidí žádný rozumný důvod, proč by nemohl původní název zůstat. Skvěle to vyjádřil pro iDnes třiasedmdesátiletý Lubomír Strážnický, který se zabývá historií lodní přepravy na přehradě: »Kdyby se loď měla jmenovat Lenin, budu proti. Ale Moskva je město, nic nám neudělala.«

Jenže patolízalské chování pravicových politiků směrem k americké administrativě je patrné na každém jejich kroku, a tak názor Brňanů či ředitele Dopravního podniku Miloše Havránka je pro pravicové radní naprosto nepřijatelný.

Mohlo to ovšem dopadnout mnohem hůře a vlny »Prýglu« mohl brázdit Václav Havel.

Roman ROUN