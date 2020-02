Podrazák

Naše zahraniční politika mne nikdy nepřestává fascinovat, a i když si už člověk nedělá žádné iluze, tak následně vidí, že lze zajít ještě dál.

Ano, ministr Petříček je dokonalým příkladem, jak dělat zahraniční politiku tak, aby sloužila právě onomu zahraničí. Chápu, že v našem postavení, kdy jsme v praxi západní kolonií, toho moc samostatně v zahraniční politice dělat nemůžeme. Ale konkrétně Petříček je právě dokonalým příkladem rčení »být papežštější než papež«.

Pevně věřím, že představitelé států, do nichž se s oblibou náš ministr a mnoho dalších pouští, mají dost rozumu, aby pochopili, že to někdo diktuje a že se rozhodně nejedná o většinový názor občanů České republiky. I tak to ale našemu obrazu ve světě moc neprospívá. Bohužel, taková je už holt doba.

Jenže Petříček umí pořádně uškodit i na domácí scéně, a to naprosto bez skrupulí. Jak jinak mluvit o rozhodnutí jeho ministerstva zarazit českým zbrojařům miliardové obchody tím, že jim vetovalo vývozní licence. A to přitom do zemí, kam bez problémů všichni ostatní dodávají a nevztahuje se na ně žádné embargo. To už je prostě pěknej podraz.

Diplomacie se hájí tím, že je potřeba dodržovat nejen embarga, ale zvažovat všechna možná rizika vyplývající z vývozu zbraní. Jo, tak pod tohle kritérium se dá schovat opravdu cokoliv. Každopádně je to natolik neurčitá fráze, že je jasné, že žádný skutečný argument pro zmaření kšeftů za miliardy neexistuje.

Ne, že bych se chtěl nějak příliš zastávat zbrojařů, ale jednou tenhle byznys existuje, a tak by měl mít také normální podmínky pro fungování. Tím, že našim zbrojařům zatrhneme prodávat, násilí ve světě nezmírníme, jejich dodávky přeci bleskurychle nahradí někdo jiný, zahraniční. Že by to bylo právě to, oč tu běží?

Tomáš CINKA