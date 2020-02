Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak USA a NATO ničily Jugoslávii

Rakouský časopis Info-Direkt zveřejnil překlad rozhovoru s bývalým agentem CIA Robertem Baerem, který probíhal v kanadském Quebeku a jako první ho zveřejnil srbský portál Web-Tribune. Byl totiž určen právě pro Srby – jako Baerova omluva Srbům. Rozhovor přetiskl i slovenský server Hlavnespravy.sk, my z něj přebíráme podstatné Baerovy myšlenky.

Robert Baer je aktuálně investigativním novinářem a spisovatelem, který v letech 1991-94 působil jako vysoký agent CIA v Jugoslávii, konkrétně v Bosně a ve Slovinsku, posléze na Blízkém východě. Vytvořil i několik dokumentů pro National Geographic. Nedávno oznámil vydání své nové knihy Tajemství Bílého domu…

Potvrdil známý fakt, že Bushova administrativa v oblasti Blízkého a Středního východu vedla války jen kvůli ropě. Ve zmiňovaném rozhovoru o událostech v Jugoslávii se zaměřil podobným směrem. Odhaluje, že lidé, kteří podněcovali válku v Jugoslávii, posléze diktovali mírové podmínky. Jsou to prý ti samí lidé z USA, kterým dnes na Balkáně patří společnosti, jež vlastní práva na užívání různých nerostných a jiných surovin…

Lži Bílého domu

Konkrétní důkazy o výše zmíněné zištné provázanosti? Baer se podle serveru Hlavnespravy.sk svěřuje: »Dali nám informace o skupině nazvané Svrchované Srbsko spolu s podrobnými plány, jak má být vykonána série bombových útoků na nejvýznamnější budovy v Sarajevu… Tato skupina nikdy neexistovala! Naši nadřízení nám lhali. Naší úlohou bylo šířit paniku mezi politiky v Bosně vštípit jim myšlenku, že atentáty přijdou ze srbské strany.« Operace v Bosně (v roce 1991) trvala měsíc a měla název Istina (Pravda). Podle Baera to bylo přitom cokoli jiné, jen je pravda.

Ve Slovinsku Baer třídil několik milionů dolarů pro různé nevládní organizace, opoziční strany a politiky. Jejich prostřednictvím se měla vyvolat a zorganizovat nenávist vůči Bělehradu a následný odpor, který povede k osamostatnění. Baer se hájí tím, že se tehdy nikdo neodvážil otevřeně postavit proti operacím CIA – jednak proto, že byli všichni nervózní a náchylní k paranoje, hlavně však existovali určití agenti CIA (a dokonce i vyšší důstojníci), kteří, pokud se odmítli podílet v Jugoslávii na propagandě proti Srbsku, jednoduše zmizli… »Osobně jsem byl šokován dávkou lží, které naše agentury a politici šířili. Mnozí agenti CIA byli touto propagandou navedení a ani netušili, co vlastně dělají. Každý znal jen zlomek příběhu. Ti, kteří vyfabrikovali celý příběh a znali skutečné pozadí, byli naši politici.« Cílem propagandy bylo jugoslávské republiky od sebe oddělit. »Potřebovali jsme jen jednoho obětního beránka, který měl být ze všeho obviněný, včetně války a násilí. Na tuto úlohu bylo vybrané Srbsko, protože bylo jádrem jugoslávského státu,« poračuje Baer.

Zajímavé je, kdo všechno dle něj měl být na výplatní listině CIA?! Stipe Mesič, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovič, ale i srbští generálové, novináři, a dokonce i některé vojenské jednotky. Rovněž Radovan Karadžič měl být také určitou dobu na výplatní listině Američanů. Další spolupráci ale prý odmítl poté, když se dozvěděl, že má být i tak obětovaný a obviněný za vojenské zločiny spáchané v Bosně. »Všechno to bylo zinscenované. Někteří agenti CIA byli odpovědni za psaní oficiálních prohlášení, které moderátoři četli v televizi… Všichni měli stejný úkol. Měli rozdmýchávat nenávist, šířit nacionalismus a prohloubit rozpory mezi národy.«

Srebrenica

S tím souvisí i tragédie ve Srebrenici. To už bylo po Baerově odjezdu, i tak ale k tématu měl co říct, protože od roku 1992 do roku 1994 byl zpátky právě v Bosně: »Srebrenica je nafouknutý příběh, se kterým manipulovalo mnoho lidí. Počet bosňácko-muslimských obětí je poměrně vysoký, ale stejně tak zabitých Srbů a příslušníků ostatních národností. Ve Srebrenici se jedná o politický marketing. Můj šéf, bývalý americký senátor, opakovaně zdůrazňoval, že v Bosně se má jednat o větší lživou kampaň. Měsíc před genocidou ve Srebrenici mi řekl, že toto město bude na předních stránkách novin po celém světě… Nová bosňácká armáda tu musela na příkaz zaútočit na civilní obyvatelstvo a jeho domovy. Zároveň zaútočili na Srby na druhé straně… Vina je rovnoměrně rozložená mezi Bosňáky, Srby a Američany. Mnohé z obětí, které byly pochované jako údajní muslimové, byli ve skutečnosti Srbové a příslušníci mnohých dalších národností. Můj přítel a bývalý agent CIA, který v současnosti pracuje v MMF, řekl, že Srebrenica byl produkt zločineckých dohod mezi vládou USA a politiky v Bosně. Město Srebrenica bylo obětované, aby Spojeným státům dalo motiv, a mohly tak napadnout Srby za jejich údajné válečné zločiny.«

Když uzavírá celý rozhovor, přiznává následující: »Jednoduše jsme z vás udělali otroky. Dnes máte ‚možnost‘ pracovat skoro zadarmo, zatímco suroviny půjdou do Německa a do Ameriky. Tam sedí vítěz. Produkty, které původně pocházely z práce vašich vlastních rukou, jste nuceni nakupovat a importovat. A pokud nemáte peníze, tak si je můžete půjčit… Takovýto příběh byl spuštěný na celém Balkáně!«

Kosovo

Nemohlo ale nedojít i na Kosovo. To bylo podle Baera v hledáčku USA a NATO ze dvou důvodů. Protože má cenné nerostné a další suroviny, a hlavně je to (dnes) také vojenská základna NATO! V srdci Evropy největší vojenská základna NATO…

Proto se Baer s odstupem času Srbům za vše, za svůj podíl na amerických zločinech 90. let v oblasti, omluvil. I kvůli tomu tak dlouhé období pátrá a píše knihy a zaměřuje se na zveřejňování tajemství CIA a Bílého domu. A za to, za tuto odvahu, mu patří dík!

(rj)