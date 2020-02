Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě. FOTO - wikimedia commons

Personální změny psychiatrickou péči nezlepší

Otevřený dopis zaslali ministrovi zdravotnictví vedoucí zaměstnanci Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě jako reakci na nečekané odvolání ředitele Jaromíra Maška. Vyzvali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k urychlenému jednání.

»Schůzka by měla očistit dobré jméno odvolaného ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromíra Maška,« řekl jeho zástupce Jiří Konrád. Jinak bude personál nemocnice zvažovat stávkovou pohotovost. Pracovníci nemocnice chtějí také znovu mluvit o reformě psychiatrické péče, jejíž údajné bojkotování bylo podle ministra důvodem Maškova odvolání. Na jeho místo už je vypsané výběrové řízení, Konrád zvažuje, že se přihlásí. »Zvažují to i jiní zaměstnanci naší nemocnice, ale je to čerstvé, musíme si to nechat projít hlavou,« řekl Konrád. Zájemci se mohou hlásit do 18. března. Mašek, který byl ředitelem 14 let, se o ředitelskou pozici znovu ucházet nehodlá.

Vojtěch Maškovo odvolání k 16. únoru oznámil v pátek. V pondělí se vedení ujal Konrád jako statutární zástupce ředitele. Je jedním z 11 primářů nemocnice. Všichni spolu s dalšími vedoucími pracovníky nemocnice podepsali otevřený dopis ministrovi. Tvrdí, že tisková zpráva zdůvodňující odvolání obsahuje některé manipulativní a nepravdivé informace a upozorňují na to, že velká část zaměstnanců na všech pracovních pozicích zvažuje kolektivně podat výpověď.

Prohlášení ministerstva zdravotnictví podle Konráda Maška opakovaně očernilo. Nesouhlasí s tvrzením, že bývalý ředitel nepřijímal pacienty k sexuologické ochranné léčbě nebo že nebyl aktivní při reformě psychiatrické péče.

Média kroky vedoucí k odvolání ředitele Maška spojují se jménem lékařky Dity Protopopové, která se stala tajemnicí vládní rady pro duševní zdraví a poradkyní ministra pro reformu. Konrád to odmítl: »To nejsou pravdy, to, co se říká, že se mstí léčebně. Ona tady pracovala asi rok před delší dobou a vztahy byly korektní, jak s ředitelem, tak s ostatními kolegy.«

Reforma psychiatrie jen ve slibech

»Problém dostupnosti psychiatrické péče pro pacienty je natolik závažný, že skutečně nelze dělat nepromyšlené a unáhlené personální kroky. Lékaři loni předepsali v ČR třikrát více antidepresiv než před sedmi lety. S duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech. Ani polovině se ale nedostalo odborné péče,« uvedla pro Haló noviny stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Reformu psychiatrie přitom sliboval již ministr Leoš Heger (TOP 09). »Jeho úsilí o zrušení ústavů a přechod psychiatricky nemocných pacientů pouze do ambulantní péče tehdy narazilo na odpor jak laické, tak odborné veřejnosti. Zaznívala i obava, že za úsilím o reformu stála snaha ušetřit veřejné výdaje, zmocnit se často lukrativních nemovitostí velkých státních ústavů,« připomíná Marková.

Pokus o reformu tak skončil pouhým přejmenováním léčeben na nemocnice. Problémy zůstaly a ministři si je přehazovali jako horký brambor. »Dlouhodobě je obrovským problémem nedostatek ambulantních psychiatrů, chybějící síť těchto specialistů i způsob hrazení jejich práce. Stále neexistuje mnoho let slibovaný zákon o duševním zdraví. I když aktuálně na procesu reformy pracuje 300 lidí, teprve se vytváří Národní akční plán pro duševní zdraví. Sice začala fungovat první Centra duševního zdraví, kde je evidováno 450 pacientů (dlouhodobě je jich hospitalizováno skoro tři tisíce, z toho polovina s vážným duševním onemocněním), ale není zcela vyřešeno jejich financování po skončení možnosti využití peněz z evropských fondů. Budou stačit úhrady zdravotních pojišťoven a sociálního sektoru?« ptá se Marková.

Neshody na financování

Jednou z největších bariér podle ní zůstává dvacet let trvající neschopnost domluvy ministerstva zdravotnictví s ministerstvem práce a sociálních věcí na financování zdravotně sociálního pomezí. »Právě sem reforma psychiatrické péče spadá. Přitom tato péče je u nás dlouhodobě podfinancována. Stále chybí odborný lékařský i nelékařský personál. Přechod k tzv. komunitní psychiatrii a rušení lůžek s sebou navíc nese nutnost zabezpečení péče a sociálního bydlení dříve hospitalizovaných pacientů. Zkušenosti z USA, Itálie či Maďarska potvrzují, že zde následně došlo k nárůstu bezdomovectví a kriminality,« vysvětlila Marková.

Faktem podle ní zůstává, že 42 procent u nás dlouhodobě hospitalizovaných pacientů nemá kde bydlet a u přibližně 20 procent hospitalizací v psychiatrických nemocnicích je důvod sociální. K tomu neustále narůstá počet lidí s různými závislostmi a závislosti lze označit za nemoc duše. Adiktologické ambulance přitom také významně chybí. Zvlášť pro děti a mladistvé.

Co bude s těmito všemi lidmi?

»Kdo a jak se o ně postará? KSČM dlouhodobě prosazuje všechny formy péče – tedy ústavní i ambulantní, musí být rozvíjeny rovnoměrně tak, aby péče byla dostupná, komplexní a kontinuální. Je nutné jasně stanovit, které potřeby zajišťuje finančně i organizačně resort zdravotnictví, které MPSV a které ostatní resorty. Nezbytné je i investovat do budování chráněného bydlení a psychosociální rehabilitace tak, aby bylo možné psychiatricky nemocné v co největší míře vracet zpátky do života. Důležitá je také spolupráce s kraji, městy a obcemi,« nabízí řešení Marková.

(zku)