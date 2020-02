Americký miliardář a mediální magnát Michael Bloomberg. FOTO - wikimedia commons

Demokraté se s Bloombergem nemazlili

S tvrdými útoky se musel vypořádat americký miliardář a mediální magnát Michael Bloomberg, který se ve středu poprvé zúčastnil televizní debaty se soupeři o demokratickou nominaci do letošních prezidentských voleb.

Do klání ve státu Nevada se kvalifikoval díky rostoucí podpoře v průzkumech veřejného mínění… Pod tlak se však v diskusi dostal také levicový senátor Bernie Sanders, který je v současnosti favoritem nominačního klání.

Podle jednoho ze zakladatelů serveru Politico Johna F. Harrise byla debata pro demokratické voliče první příležitostí, jak spatřit Bloomberga tzv. nahého. Miliardář a bývalý starosta New Yorku se totiž dosud nezúčastnil žádného volebního střetu. Místo toho vede velice nákladnou televizní a internetovou kampaň financovanou z vlastních prostředků, v níž má svůj veřejný obraz dokonale pod kontrolou.

Další misogynista?

Podle listu The New York Times čelil Bloomberg od začátku debaty značným potížím při obraně proti útokům svých soupeřů. Ty se týkaly údajně rasistických policejních taktik z dob, kdy byl starostou New Yorku, jeho chování k ženám i jeho majetku. »Kandidujeme proti miliardáři, který mluví o ženách jako o tlustých babách a lesbách s koňským obličejem. A nemluvím o Donaldu Trumpovi, mluvím o starostovi Bloombergovi,« řekla levicová senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová, která podle amerického tisku předvedla velice výrazný výkon.

Levicová senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová. FOTO - wikimedia commons

Silnou kritiku a posměch některých uživatelů na sociálních sítích vyvolal Bloombergův výrok, že »naštěstí vydělává hodně peněz«, a své objemné záznamy o daních proto zveřejní s několikatýdenním zpožděním.

Bloomberg svoje jmění hájil a mluvil o sobě jako o filantropovi, který své peníze nezdědil, ale vydělal. »Tyto peníze utrácím za to, abychom se zbavili Donalda Trumpa, nejhoršího prezidenta, jakého jsme kdy měli,« uvedl… »Demokraté velice riskují, pokud pouze nahradí jednoho arogantního miliardáře druhým,« prohlásila naopak Warrenová s odkazem na Bloomberga po Trumpovi.

Další uchazeč o demokratickou nominaci, bývalý starosta města South Bend ve státě Indiana Pete Buttigieg, při svých slovních výpadech nevynechal ani vermontského senátora Sanderse, svého zatím nejvýraznějšího soupeře. »Většina Američanů neuvidí, kam patří, když se bude muset rozhodovat mezi socialistou, který si myslí, že peníze jsou zdrojem všeho zla, a miliardářem, který si myslí, že peníze by měly být zdrojem veškeré moci,« řekl Buttigieg, který se prezentuje jako kandidát středního proudu.

Napětí však rostlo také mezi Buttigiegem a senátorku za Minnesotu Amy Klobucharovou, která také zastupuje centristické křídlo Demokratické strany. Buttigieg senátorku kritizoval mj. kvůli tomu, že nedávno v televizním rozhovoru nedokázala reportérovi sdělit jméno mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora (řečeného AMLO). »Snažíš se říct, že jsem hloupá? Vysmíváš se mi tu, Pete?« odpověděla Klobucharová a dodala, že krátkodobý výpadek paměti není obrázkem toho, co o Mexiku ví a jak jí na něm záleží. Po konci debaty si pak s vedle stojícím Buttigiegem nepodala ruku a rovnou odešla z pódia.

Miliardář druhý

Bloomberga podle nedávného průzkumu podporuje po Sandersovi druhý největší počet demokratů a jim nakloněných nezávislých voličů. Miliardář se přitom chystá vložit do nominačního klání až na tzv. volební superúterý 3. března, kdy se bude hlasovat ve 14 státech najednou a bude se rozdělovat více než třetina všech kandidátů na letní nominační sjezd strany. Ostatní kandidáti se utkají v sobotu ve volebních shromážděních v Nevadě.

Trump s podvodníky

Na volební kampani Donalda Trumpa se bude opět podílet datový specialista Matt Oczkowski, který současnému americkému prezidentovi v roce 2016 pomohl do Bílého domu ještě jako pracovník kontroverzní poradenské společnosti Cambridge Analytica (CA), jež mj. cíleně ovlivňuje veřejné mínění. Trumpův volební štáb si nyní konzultanta najal do analytického týmu, jehož úkolem je »optimalizovat rozhodnutí kampaně«. S odvoláním na dva informované zdroje to ve středu napsalo Politico.

Nyní 31letý Oczkowski byl jedním z přibližně deseti zástupců CA, kteří v závěru minulé prezidentské kampaně podporovali tým kolem Trumpa. Americká média už dříve informovala, že sehrál ústřední roli v tzv. projektu Alamo, jak bývá označována masivní internetová operace tehdejšího kandidáta Republikánské strany.

Obnovení spolupráce s klíčovým analytikem bude podle Politico důvodem ke znepokojení pro kritiky prezidenta a obhájce ochrany údajů v online prostředí. CA byla totiž navíc epicentrem patrně největšího případu zneužití osobních dat, který nakonec vedl k jejímu zániku. Deníky The New York Times a The Guardian přede dvěma lety odhalily, že firma se o několik let dříve díky liberálnímu přístupu Facebooku nečestným způsobem dostala k informacím o milionech uživatelů stejnojmenné sociální sítě. Masivní soubor pak využila pro vývoj systému na »psychografické« cílení reklam, který byl následně nasazen i v politických kontextech.

Další provokace

Trump si navíc ve středu do funkce úřadujícího šéfa tajných služeb (DNI), pod kterého spadají např. i FBI, CIA či NSA, vybral současného nediplomaticky vystupujícího velvyslance Spojených států v Německu Richarda Grenella. Ten patří k jeho oddaným spojencům, kteří se loajalitou vůči němu nijak netají. Za někdejšího, rovněž kontroverzního republikánského prezidenta George Bushe ml. pracoval jako mluvčí amerického zastoupení při OSN…

Jeho výběr do funkce šéfa amerických tajných služeb brzy vyvolal kritické reakce. Mark Warner, demokratický senátor z výboru pro zpravodajské služby, poukázal na to, že Trump na tento post posílá »člověka bez jakékoliv zkušenosti ze zpravodajských služeb«. Ty si podle něho v době velkých bezpečnostních výzev zaslouží ve svém čele stabilitu a někoho zkušeného. »Toto by vás mělo vystrašit. Nejde jen o nestoudnou politizaci zpravodajských služeb, ale také o někoho, kdo je pro důležitou bezpečnostní roli zcela nekompetentní,« poznamenala na Twitteru analytička Susan Hennesseyová z washingtonského ústavu Brookings Institution.

V Německu Grenell podle ČTK nevybíravě a podle mnohých zcela nediplomaticky kritizoval Spolkovou republiku kvůli jejímu postoji ke zbrojním výdajům, Íránu, plynovodu Nord Stream 2 nebo čínské telekomunikační společnosti Huawei. Německá opoziční strana Levice i místopředseda německého Spolkového sněmu a liberální FDP Wolfgang Kubicki vloni v březnu požadovali Grenellův odchod ze země. Bývalý předseda SPD Martin Schulz dokonce řekl, že se Grenell chová jako »pravicově extremistický koloniální důstojník«…

(rj)