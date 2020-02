Filip už opustil nemocnici

Předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip kolem 11.00 po dvou dnech hospitalizace kvůli srdeční příhodě opustil nemocnici.

Lékaři Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) na pražském Karlově náměstí povolili jeho propuštění po dopolední poradě. Lékaři Filipův infarkt zachytili v časném stadiu. Ve středu uvedli, že to dává pacientovi naději na časné propuštění do domácí péče. »Po dvoudenní hospitalizaci jsem byl propuštěn domů, jsem rád, že mohu být s rodinou a vnoučaty. Ještě jednou děkuji za lékařskou péči i milé zprávy, které mi lidé posílají. Jsou pro mne velkou pobídkou do další práce. Rozhodně ale budu dodržovat pokyny lékařů,« uvedl Filip.

Do nemocnice, kam poslala pětašedesátiletého politika praktická lékařka, byl Filip přijat ve středu před polednem s bolestí na hrudi. Na jeho případu je podle přednosty 2. interní kliniky VFN Aleše Linharta patrné, že v České republice funguje dobře propracovaný systém péče o nemocné s akutním infarktem. »Důležité bylo, že příjezd do kardiocentra neoddaloval a díky tomu je možné očekávat příznivý průběh,« uvedl ve středu lékař.

(cik)