Ilustrační FOTO - Pixabay

V Íránu volili nový parlament

Íránci volili členy příštího parlamentu. O křesla se původně ucházelo přes 14 000 lidí, ale znalci islámského práva z Rady dohlížitelů téměř polovinu vyřadili. Opozice i někteří stoupenci reforem vyzvali k bojkotu voleb, zatímco duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí řekl, že hlasování je náboženská povinnost.

Islámské poradní shromáždění má 290 členů, z nichž 285 se volí přímo, pět míst je určeno menšinám. Volit mohou duševně zdraví íránští občané starší 18 let - právo volit má letos 58 milionů Íránců. Kandidát musí být občanem Íránu ve věku mezi 30 a 75 lety, praktikující a bezúhonný muslim věrný ústavě. Vzhledem k americkým sankcím doléhá na mnohé Íránce hospodářská krize, někteří jsou také nespokojeni s tím, že Teherán původně tajil okolnosti lednového pádu ukrajinského letadla.

Účast při minulých volbách v roce 2016 byla 62 procent, letos se čekala o něco nižší, padesátiprocentní. Hlasovat může 58 milionů Íránců. Íránská studentská agentura zabývající se průzkumy (ISPA) před volbami uvedla, že v oblasti Teheránu je rozhodnuto volit 21 procent lidí a 44 procent sdělilo, že k volbám nepůjde. Teherán má v parlamentu 30 zástupců. K bojkotu se chystala zejména teheránská mládež.

Volební místnosti byly otevřené od 05.30 do 15.30 SEČ s možností prodloužení do 21.30 SEČ. Hlasy se sčítají ručně. Konečné výsledky mohou být ohlášeny od ukončení voleb za tři dny, předběžné se ale očekávají dříve. Mezi prvními svůj hlas do urny vhodil duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, informovala agentura AFP. Voliče vyzval, aby do volebních místností dorazili brzy. »Hlasovat je náboženskou povinností, která rovněž zaručí íránské národní zájmy,« řekl po odevzdání svého hlasu Chameneí. »Vyzývám Íránce, aby hlasovali co nejdříve,« doplnil.

(ava, čtk)