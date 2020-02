Ilustrační FOTO - Pixabay

Příměří s podmínkami

Východolibyjský polní maršál Chalífa Haftar, který stojí v čele Libyjské národní armády, by byl připraven dodržovat příměří, pokud by Libyi opustili turečtí a syrští žoldáci a Ankara by přestala vládě v Tripolisu dodávat zbraně. Haftar to řekl pro ruskou agenturu RIA Novosti.

Mezinárodně uznaná vláda v Tripolisu v úterý přerušila rozhovory o příměří, které se konaly pod záštitou OSN.

Východolibyjský polní maršál Chalífa Haftar. FOTO - Wikimedia commons

Rozhodnutí zdůvodnila tím, že východolibyjské síly ostřelovaly přístav hlavního města, přičemž usmrtily tři lidi a téměř zasáhly tanker se zkapalněným zemním plynem. »Příměří by bylo výsledkem splnění řady podmínek. Odchodu tureckých a syrských vojáků, zastavení dodávek tureckých zbraní do Tripolisu a likvidace teroristických skupin v Tripolisu,« řekl Haftar. V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen a zavražděn její nejvyšší představitel Muammar Kaddáfí. O vládu v této severoafrické zemi kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety. Ten na východě, který má podporu Haftarovy východolibyjské armády, neuznává vládu premiéra Fáize Sarrádže v Tripolisu, za níž stojí OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament.

