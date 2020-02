Ilustrační FOTO - Haló noviny

Policii chybí lidé, nováčky posílá do nejkrizovějších regionů

Policii chybí v republice asi tři tisíce lidí, nejhorší situace je v Praze, Středočeském a Libereckém kraji, řeklinovinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a policejní prezident Jan Švejdar.

Policie využije k posílení svých stavů policisty po základní odborné přípravě. Nováčky pošle do regionů s nejvyšším podstavem, až pak budou zařazení ke svým útvarům. »Od února tohoto roku nováčky neposíláme rovnou na jejich útvary, ale na nějakou dobu, zpravidla tří měsíců, je přidělíme do regionů, které mají podstav,« řekl Hamáček. »Poté, co odslouží tuto výpomoc, teprve půjdou nastálo ke svým útvarům. Tím samozřejmě reagujeme na situaci v daných regionech,« dodal ministr.

Od 1. února policie takto převelela 200 policistů po základní odborné přípravě, například v Praze jich je 80, ve středních Čechách 30. »Toto je řešení, které samozřejmě není natrvalo, nicméně mělo by alespoň na omezenou dobu vykrýt nedostatek policistů,« řekl Hamáček.

