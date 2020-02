FOTO - Pixabay

135 milionů proti migraci?

Česká republika by letos měla poskytnout 135 milionů korun na pomoc zemím, odkud míří migranti do Evropy nebo přes které procházejí. Cílem pomoci je řešit problém s nelegální migrací ještě předtím, než se lidé dostanou do schengenského prostoru.

Uvádí to koncepce ministerstva vnitra, kterou dnes projedná vláda. Za první prioritu označuje ministerstvo vnitra pomoc Severní Makedonii, Srbsku a Bosně, které leží na takzvané balkánské migrační trase. Úřad upozorňuje, že na této trase a na takzvané východní středomořské trase loni meziročně vzrostl počet migrantů o 53 procent. Český příspěvek, který má činit 50 milionů korun, by měl pomoci postiženým zemím získat lepší vybavení na boj s nelegální migrací a s pašeráky lidí.

Dalších 50 milionů korun by mělo jít na pomoc v Jordánsku a Libyi. Cílem je zlepšit situaci uprchlíků v táborech v těchto státech. Například v Jordánsku by peníze měly sloužit k zajištění lepšího vzdělání běženců ze Sýrie. Kdyby se zlepšila situace v těchto zemích, podle ministerstva vnitra by měli uprchlíci menší motivaci k další cestě do Evropy.

Koncepce počítá i s vyčleněním 35 milionů korun pro mimořádné situace. O případném poskytnutí těchto peněz by se rozhodlo během roku v závislosti na aktuálním vývoji kolem nelegální migrace.

(cik)