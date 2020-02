FOTO - wbur.org

Sanders: Bratři a sestry, zvítězíme!

Vermontský levicový senátor Bernie Sanders podle předběžných výsledků s výrazným náskokem zvítězil ve stranickém klání demokratů o nominaci na kandidaturu v prezidentských volbách v americkém státě Nevada.

V neděli o triumfu socialistického kandidáta informovala agentura Reuters, podle níž si Sanders upevnil pozici aktuálního lídra mezi demokratickými aspiranty na post šéfa Bílého domu. Hlasování v Nevadě je mírnou vzpruhou i pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který skončil druhý.

Po sečtení hlasů z více než poloviny volebních okrsků měl Sanders podporu 47 % delegátů. Druhé místo držel s 19 % Biden, který dlouho pro média platil za favorita volebního klání. Třetí v pořadí Pete Buttigieg, jenž je bývalým starostou města South Bend v Indianě, získal 15 % a umírněně levicová senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová 10 % hlasů. Kolem čtyř procent v době naší uzávěrky brali podnikatel Tom Steyer a senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová. Miliardář Michael Bloomberg do primárek ještě nevstoupil. Chystá se tak učinit až během supervolebního úterý 3. března, kdy se bude rozdělovat více než třetina všech kandidátů na červencový nominační sjezd strany v Milwaukee.

Podpora napříč etniky

»Dnes jde o historické vítězství, protože jsme zvítězili v nejvíce rozmanitém státě v Americe,« uvedl 78letý Sanders v projevu, v němž se prohlásil vítězem. »Vyhrajeme, bratři a sestry, protože spojujeme náš národ v multirasovou a multigenerační koalici,« dodal politik, který sám sebe označuje za demokratického socialistu. Učinil tak s odkazem na skutečnost, že Nevada byla prvním státem stranického klání demokratů s výrazným podílem černošského a hispánského obyvatelstva.

Sandersovo triumfální vítězství ale podle agentury AP může přispět k prohloubení rozporů uvnitř Demokratické strany, jejíž čelní představitelé jsou přesvědčeni, že vermontský senátor je příliš ideologicky vyhraněný a jako zástupce levicového křídla nemá šanci ve volbách porazit současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

»Dříve než nominujeme senátora do souboje, v němž vyzve současného prezidenta, bychom se měli střízlivě podívat na to, co je v sázce z pohledu naší strany, našich hodnot a lidí, kteří mají tolik co ztratit. Senátor Sanders věří v nezvratnou ideologickou revoluci, která nechá stranou většinu demokratů, nemluvě o většině všech Američanů,« formuloval svou kritiku v rámci gratulace k vítězství Sandersův centristický volební soupeř Pete Buttigieg.

První dvě klání o kandidaturu na post šéfa Bílého domu za Demokratickou stranu se odehrála v převážně bělošských státech Iowa a New Hampshire. Po nich v souboji o nominaci vedl Sanders právě před Buttigiegem, který byl v předchozích dvou měřeních sil překvapivě úspěšný.

V souboji v Nevadě se rozdělí jen 36 demokratických delegátů na stranický sjezd z celkových 3979, kteří budou vybírat prezidentského kandidáta. Kromě toho však Nevada vyšle ještě 12 tzv. superdelegátů, což jsou vysocí funkcionáři strany a členové Kongresu.

NE vměšování

Sanders už v pátek odmítl jakoukoli možnou snahu Ruska (či kohokoli jiného) vměšovat se do voleb amerického prezidenta. Učinil tak v prohlášení, jímž reagoval na zprávu listu The Washington Post, že se Rusko údajně snaží podpořit jeho volební kampaň, napsala agentura AP. »Já se na rozdíl od nynějšího prezidenta stavím rozhodně proti jejich snahám, a proti jakékoli jiné zahraniční moci, která chce zasahovat do našich voleb,« citovala AP z prohlášení Sanderse.

The Washington Post napsal, že američtí činitelé Sanderse informovali o zasahování Moskvy v jeho prospěch. Na údajné zasahování Moskvy demokratického kandidáta podle ČTK upozornily i americké zpravodajské služby.

(rj)