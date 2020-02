FOTO - Pixabay

Mzdy podle inflace?

Odbory kvůli vývoji inflace přehodnotí své požadavky na růst mezd. Pro letošek chtějí odboráři růst mezd o šest až sedm procent, nově budou chtít do kolektivních smluv zapracovat takzvané inflační doložky.

Mzdy by se tak odvíjely navíc i podle inflace, řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v Otázkách Václava Moravce. Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu meziročně o 3,6 procenta, což bylo nejvíc od března 2012.

Podle Středuly je už nyní zřejmé, že původně požadovaný růst o šest až sedm procent stačit odborům nebude. »My je (požadavky) jednoznačně přehodnotíme a budeme chtít do kolektivních smluv, aby byly inflační doložky. To znamená: při určitém vývoji inflace, aby došlo k tomu, že tam budeme mít ten rozdíl skutečného růstu těch příjmů. Není přece možné, aby se tímto způsobem znehodnotily mzdy zaměstnanců a platy,« řekl Středula.

Člen Bankovní rady ČNB Tomáš Holub poznamenal, že řada firem už je nyní v mělké recesi a pro mnohé podniky by bylo poměrně náročné šestiprocentní mzdový růst splnit.

Česká národní banka začátkem února především kvůli inflaci zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Holub řekl, že v ročním horizontu se inflace bude vracet ke dvěma procentům. »Podle mého názoru bylo vhodné vyslat určitý signál, že centrální banka je připravena toto snížení inflace podpořit svojí měnovou politikou, to znamená dalším zvýšením rokových sazeb,« řekl. Zvýšení sazeb o čtvrt bodu však označil spíše za signální věc. Není to podle něj nic, co by ekonomický vývoj zlomilo. Guvernér ČNB Jiří Rusnok po zvýšení sazeb uvedl, že další zvýšení sazeb kvůli inflaci v letošním roce již neočekává.

(cik)