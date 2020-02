Opravy silnic je nutné řešit koncepčně

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude letos proti plánům o 20 miliard korun vyšší.

Instituce bude mít k dispozici asi 107 miliard korun. Loni měl SFDI, z něhož je financována třeba výstavba dálnic, rozpočet původně okolo 86 miliard korun, v průběhu roku se výdaje zvýšily na zhruba 101 miliard korun. Havlíček chce také více posílit pravomoci výkonného výboru a dozorčí rady fondu.

Letos počítal stát do Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI původně s částkou 87,3 miliardy korun. »Minulý týden jsme dohodli navýšení o dalších 9,2 miliardy a ještě přihodíme deset miliard z operačního programu,« uvedl dále Havlíček. V minulých letech stát také přispíval krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd, ročně regiony dostávaly mezi dvěma až čtyřmi miliardami korun. Jim ale Havlíček žádnou částku neslíbil.

»Nebylo to nic povinného, nechci říct, že to bylo dobrovolné. Byla to dobrá vůle. Teď jsme v situaci, kdy si musíme říct, zda něco ještě uděláme a zvládneme v tomto roce či nikoliv. Budu se snažit, abych na to ještě něco získal. Nechci teď slibovat částku čtyř miliard korun, troufám si tvrdit, že v této výši to asi nebude,« řekl ministr.

»Dlouhodobě poukazujeme na to, že ze Státního fondu dopravní infrastruktury by měly být systémově vyčleněny prostředky pro kraje na silnice II. a III. třídy, případně by v tomto smyslu mělo být upraveno rozpočtové určení daní. Už proto, že kraje se svým vznikem je dostaly do své správy, ale prakticky bez finančního zabezpečení,« řekl k tomu zastupitel a předseda dopravního výboru Středočeského kraje Ivan Cinka. »Čekat každý rok, jestli se ze Státního fondu dopravní infrastruktury nějaké prostředky uvolní nebo ne, je nejen stresující, ale neumožnuje to přípravu akcí a plánování oprav. Na silnicích II. a III. třidy se tak dlouhodobě zvětšuje takzvaný vnitřní dluh, spočívající v jejích stále větší opotřebovanosti,« dodal s tím, že tuto otázku je nutno řešit koncepčně.

SFDI funguje od roku 2001, od té doby poskytl na financování dopravní infrastruktury více než 1,1 bilionu korun. K nejdražším projektům patřila stavba dálnice D8 a železničního tunelu v Ejpovicích. Ředitele fondu Zbyňka Hořelicu vyzval v polovině ledna premiér Andrej Babiš (ANO) k rezignaci. Spolu s prvním náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem podle něj nezvládli situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám, kvůli které skončil ve vládě ministr Vladimír Kremlík (za ANO).

Havlíček dále uvedl, že chce posílit povinnosti výkonného výboru SFDI, jehož je předsedou, a dozorčí rady fondu. »Kritizuji to, jakým způsobem je dneska tak klíčová instituce jako SFDI kontrolována a monitorována,« řekl ministr. Vadí mu především to, že dozorčí rada a výbor nemají aktuálně podle něj žádnou pravomoc ani odpovědnost. Posílit kontrolu SFDI navrhuje také poslanecký návrh, který v pondělí probere vláda. Kabinet k němu zřejmě zaujme neutrální stanovisko, podle Havlíčka může být spouštěčem diskuse ve Sněmovně.

(brom)