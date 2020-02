Proti temné síle

Stovky příznivců zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange v sobotu pochodovaly Londýnem na protest proti jeho možnému vydání do Spojených států, které ho viní ze špionáže.

Americkou žádostí o extradici se začne zabývat londýnský soud, verdikt se čeká až o několik měsíců později. Pochodu Londýnem se zúčastnily také některé známé britské osobnosti, například hudebník Roger Waters z legendární skupiny Pink Floyd, zpěvačka Chrissie Hyndeová z kapely The Pretenders či návrhářka Vivienne Westwoodová.

Že 48letý Australan by neměl být vydán do USA, protože by to mělo hrozivý dopad na svobodu tisku, řekla už ve čtvrtek také komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová!

WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat. Jde například o údaje o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

Mluvčí WikiLeaks Kristinn Hrafnsson v sobotu v projevu k demonstrantům uvedl, že stíhání Assange představuje »temnou sílu« namířenou proti těm, kdo chtějí spravedlnost, transparentnost a pravdu. V případě, že Assange americký soud shledá vinným, hrozí mu podle ČTK trest vězení v délce až 175 let…

(rj)