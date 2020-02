Účastníci panelové diskuse »Představují jaderné zbraně pro ČR bezpečnostní riziko?«

Jaderné zbraně jsou hrozbou pro lidstvo

U příležitosti druhého Světového pochodu za mír a nenásilí, který vyšel z Madridu 2. října loňského roku, se v Praze ve čtvrtek konala panelová diskuse k problematice jaderných zbraní nazvaná Představují jaderné zbraně pro ČR bezpečnostní riziko?. Pořádaly ji mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí a iniciativa Česko proti chudobě a nerovnostem.

»Chceme otevřít ticho, neboť například debata o smlouvě o zákazu jaderných zbraní neexistuje. Chceme tu debatu otevřít,« řekla v úvodu Dana Feminová z pořádající iniciativy Svět bez válek a násilí. Hlavní koordinátor Světového pochodu za mír a nenásilí a zakladatel mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí Rafael de la Rubia ze Španělska vyjádřil naději, že po více než sedmi desetiletích se nyní rýsuje možnost konce této jaderné historie, k čemuž se optimisticky připojil Ind Deepek Vías, člen základního týmu Světového pochodu za mír a nenásilí. Podle jeho slov vznikla v Indii, Pákistánu a Nepálu mírová iniciativa »Žádné bomby!« usilující o odstranění jaderných zbraní, kterými disponují i Indie a Pákistán. Iniciativa je zapojena do Světového pochodu za mír.

ČR se nepřipojila

Letošní Pochod za mír a nenásilí prošel již 45 zemí a navštívil 200 měst na všech kontinentech. Jeho cílem je odsoudit nebezpečnou situaci ve světě s rostoucími konflikty a zvýšenými výdaji na zbrojení, zatímco v rozsáhlých oblastech žijí obyvatelé bez potravy a vody. Protože použití jaderných zbraní by znamenalo konec současné civilizace, je letošním cílem také šíření informovanosti o smlouvě o zákazu jaderných zbraní, kterou 7. července 2017 schválila zhruba dvoutřetinová většina členských zemí OSN. K datu 15. února 2020 ji podepsalo 81 států, 35 z nich ji už i ratifikovalo. Smlouva vstoupí v platnost do 90 dnů po ratifikaci 50 státy. Svět bez válek a násilí vyzývá, aby se ČR připojila k zemím, které tuto smlouvu podporují, neboť se tak prozatím neděje. Naopak na VS OSN v prosinci 2016 hlasovala proti návrhu rezoluce, který vyzývá k zahájení vyjednávání o zákazu jaderných zbraní. Organizace kritizuje, že ČR se v červenci 2017 nezúčastnila závěrečného hlasování a sjednávací proces bojkotovala.

»Při našich cestách se zdá, že téma nenásilí je jako by neznámé. Ani občané v zemích, které již ratifikovaly smlouvu, o ní nic nevědí,« ilustroval všeobecné nevědomí De la Rubia. Letošní pochod bude zakončen v Madridu 8. března, záměrně na MDŽ. Příští ročník proběhne v roce 2024.

Španělský host ocenil úspěšnou kampaň české veřejnosti proti americké vojenské základně v letech 2006-09 a jen čeští účastníci, kterých se v sále ČSVTS na Novotného lávce sešlo nemnoho, se mohli zamyslet nad otázkou, co se bude dít dál, byl-li europoslancem za ODS A. Vondrou nadhozen návrh na americkou leteckou základnu v Mošnově.

Nedobrá situace

Miroslav Tůma, odborník na jaderné zbraně, zdůraznil, že problematika jaderných zbraní nyní nabývá na důležitosti. Experti sdružení kolem Bulletinu atomových vědců posunuli symbolickou ručičku na »Hodinách Posledního soudu« jen 100 sekund před dvanáctou. »Hrozbami pro lidstvo jsou klimatické změny a jaderné zbraně,« podtrhl.

Množství jaderných zbraní ve světě se snižuje, ale jejich nosiče se stále modernizují, na čemž pracuje devět jaderných zemí (USA, Rusko, Izrael, Čína, Velká Británie, Francie, Indie, Pákistán, Severní Korea). Ty držení těchto zbraní obhajují koncepcí jaderného odstrašování. Na tom je založeno i NATO. Spojené státy mají své jaderné zbraně rozloženy i v Evropě – v Itálii, Belgii, Nizozemí či Německu.

Tůma poukázal na zhoršování bezpečnostních vztahů mezi USA a RF a charakterizoval význam mezinárodních smluv se vztahem k jaderným zbraním, jako jsou např. smlouva o nešíření jaderných zbraní, smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a smlouva o zákazu jaderných zbraní. Je přesvědčen, že ve střední Evropě by měla vzniknout bezjaderná zóna, neboť do zbraní pronikají autonomní systémy a celková bezpečnostní situace není uspokojivá. Navrhl, aby se do jaderného odzbrojení zapojily církve.

Jedinou zástupkyní politické scény na panelové diskusi byla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková, která je členkou hnutí Parlamentní síť za nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND). Angažují se v něm jednotlivci z poslanců a senátorů z celého světa, které spojuje vize světa bez jaderných zbraní. Síť např. přepočítává náklady na zbrojení na částky, jež by mohly odstranit chudobu a negramotnost a zajistit skutečný rozvoj. Gajdůšková se pozastavila nad tlakem na růst výdajů na zbrojení pro členy NATO ve výši 2 % HDP. »Když se lidé v parlamentech domluví, tak to zbrojaři nepřetlačí,« dodala, jako by byla vzdálena reality. Členství v NATO na otázku našeho listu však obhajovala, vystoupení prý není na pořadu dne. Zavázala se však, že bude působit ve Sněmovně, aby se více poslanců a poslankyň připojilo k podpoře smlouvy o zákazu jaderných zbraní.

Do diskuse vstoupil také Peter Tkáč z organizace Nesehnutí a člen iniciativní skupiny Odzbrojovka. Nesehnutí žádají větší parlamentní kontrolu vývozů zbraní, aby nesměřovaly do států, kde jsou zneužívány na vedení válek. »Jestliže chceme u nás hovořit o odzbrojení, musíme hovořit i o omezení obchodu se zbraněmi.« Sázka na zbrojní průmysl není řešením bezpečnosti, jak dokázala i 30. léta minulého století v ČSR, uvedl.

Užitečný film

Po skončení panelové diskuse následovala v pražském kině Evald projekce filmu Začátek konce jaderných zbraní. Jeho režisér Álvaro Orús před promítáním řekl: »Dokument je vyroben tak, aby mohl být užitečný pro všechny iniciativy a aktivisty, kteří se snaží podpořit smlouvu o zákazu jaderných zbraní. Španělsko, má země, stejně tak jako i ČR vznik smlouvy nepodpořily. Věříme, že takové rozhodnutí by se nemělo dělat bez konzultace s občany.«

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ