Exkluzivní rozhovor Haló novin s velvyslancem ČLR v ČR Čang Ťien-minem

Česká republika stojí za Čínou a čínským lidem

Přišlo se na to, odkud se objevil záhadný a velmi nebezpečný koronavir?

Protože je to zcela nový virus, nevíme tedy jistě, odkud přesně pochází ložisko tohoto koronaviru. Naši vědci a výzkumníci se velmi snaží co nedříve odhalit zdroj nákazy. A věřím, že jakmile se to dozvíme, tak okamžitě to vláda Čínské lidové republiky nahlásí na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), abychom mohli společně prozkoumat co nejdříve efektivní obranu proti tomuto koronaviru.

Podle všech informací zavedla čínská vláda veškerá možná opatření proti šíření koronaviru, včetně vybudování dvou nemocnic ve městě, ta druhá se postavila už za pouhý týden a má tisíc lůžek. Hodlá v tomto nasazení čínská vláda i nadále pokračovat?

Teprve včera (21. 2. 2020) generální tajemník Si Ťin-pching svolal schůzi politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a tématem tohoto jednání je právě epidemie koronaviru a její šíření. Ústřední výbor KS Číny rozhodl o nové kontrole a nových nařízeních a opatřeních k epidemii. Dá se říci, že také česká vláda přijala komplexní a přísná opatření pro prevenci a pro kontrolu proti šíření této epidemie. Jsme toho svědky. Ale musíme však upozornit, že tato epidemie nedosáhla nejvyššího bodu, což znamená, že nesmíme ulevit ve své snaze bránit šíření této epidemie.

V současné době máme dva úkoly. Ten první úkol je nadále se snažit zabraňovat šíření koronaviru. Tím druhým úkolem je vrátit naši čínskou společnost do normálu. Například obnovení výroby a práce.

Podle poslední statistiky vyplývá, že počet nových vyléčených pacientů je několikanásobně vyšší než počet nově potvrzených pacientů. Dá se říci, že díky solidaritě všech čínských občanů a jejich podpoře jsme pod vedením Ústředního výboru KS Číny v čele s generálním tajemníkem Si Ťin-pchingem už vybojovali pozitivní výsledek v kontrole nad epidemií, máme teď plnou důvěru a věříme, že jsme schopni i zvítězit v tomto boji nad epidemií.

Za jak dlouho očekává vaše ministerstvo zdravotnictví, že bude koronavir úplně na ústupu, a za jak dlouho počítáte v ČLR, že bude obnoven opět běžný ekonomický, společenský kulturní život?

Určitě očekáváme a doufáme, že se vrátíme do běžného společenského a kulturního života co nejdříve, ale podle některých odborníků doba ústupu epidemie ještě nepřišla, a to přes veškerou naši snahu. Na druhé straně i přesto chceme postupně obnovovat výrobní a společenský život v naší zemi. Co se týká obnovení výroby, už jsme svědky nějakých pozitivních signálů v některých ekonomicky významných oblastech, jako je například provincie Kuang-tung, Ťiang-su nebo Šanghaj, takže vlastně počet fungujících podniků už přesáhl 50 %. A jak řekl místopředseda vlády Hamáček, tato epidemie měla dopad i na globální ekonomické řetězce. A proto se snaží Čína co nejvíce pomáhat některým podnikům a firmám, které jsou velice důležité a významné a zároveň jsou součástí těchto globálních, především výrobních, ale také obchodních globálních řetězců.

Čína je velmi odpovědná země, a proto jsme přijali od vypuknutí epidemie co nejpřísnější opatření, a to především ku prospěchu našeho lidu, také ku prospěchu občanů celého světa, ale i obecně pro veřejné zdravotnictví. Náš přístup k této závažné epidemii ocenila i Světová zdravotnická organizace a další světové organizace.

Samozřejmě, epidemie vypukla náhle a měla dopady do našeho běžného společenského a ekonomického, zejména výrobního života, ale já věřím, že tyto dopady jsou jen dočasné a dají se vyrovnat. Základní ekonomické faktory se ale nezměnily a ani dlouhodobý ekonomický trend růstu ekonomiky se nezměnil. Navíc čínská ekonomika je hodně pružná a odolná. Já věřím, že tento dlouhodobý trend se v žádném případě nezmění. Věříme v to, že se nám podaří splnit cíle našeho ekonomického rozvoje včas.

Vyčíslila už čínská strana, jak velké ekonomické škody způsobila epidemie koronaviru? A pokud máte nějaká konkrétní hrubá čísla, můžete je uvést?

Konkrétní statistiky jsem ještě neobdržel, ale jak jsem již řekl, tak Čína má oproti minulosti silnější a odolnější ekonomickou schopnost a má taky politické nástroje proti útokům na náš čínský ekonomický rozvoj. Takže věříme, že - jak již zaznělo - budeme schopni nejen odvrátit epidemii, ale také vyrovnat ekonomické ztráty. Dá se říct, že Čína je motorem ekonomiky celého světa. Chci zdůraznit, že jsme zodpovědní ke svým občanům, ale zároveň i ke světovému ekonomickému a globálnímu růstu.

Hráči SK Slavia se rozhodli, že podpoří obyvatele čínského Wu-chanu v jejich boji s epidemií. Tento sobotní zápas SK Slavia Praha – Slezský FC Opava je významná podpora všem, kdo byli postiženi, ale i těm, kdo statečně bránil útoku tohoto viru. Chtěl byste jim něco sdělit?

Já osobně jsem velice dojat nad tímto zápasem a věřím, že i naši krajané jsou také dojati. Pocítili jsme velmi hluboké přátelství od fotbalového klubu Slavia. Dá se říci, že jak stát, tak i samotný člověk potřebuje přátele. Jsme dojati, že s námi sdílíte nejen radosti, ale jste s námi i v takovéto těžké situaci. Projevujete se jako opravdoví přátelé. Když nám vyjádříte soucit, soustrast nebo podporu, tak to mezi námi zvětší důvěru a ještě víc nás to motivuje odolávat těmto těžkým situacím.

Jak všichni víme, fotbalový klub Slavia je špičkový klub, který sleduje velmi mnoho našich čínských fanoušků. Jsme všichni dojatí a rádi, že tento zápas byl věnován zdravotníkům ve Wu-chanu.

Po vypuknutí epidemie psal prezident České republiky Miloš Zeman solidární dopis našemu prezidentu Si Ťin-pchingovi, ve kterém píše, že Česká republika stojí za Čínou a čínským lidem v boji proti této epidemii a bude nám posílat pomoc.. Zároveň jsme obdrželi podporu a pomoc z různých sfér České republiky jak pro náš čínský stát, tak pro naše občany.

Zejména mě dojalo, že jeden český student je ochoten darovat příspěvek ze svých úspor, přestože ještě nevydělává, protože zatím nepracuje, a že tímto chce podpořit čínské zdravotníky, aby mohli pořídit nějaký potřebný zdravotní materiál.

Česká vláda také pomůže Číně s materiální pomocí. Celkově poskytne vládní pomoc dvakrát. První vládní pomoc bude poskytnuta spolu s letadlem Evropské unie a druhá vládní pomoc dorazí do Číny vládním speciálem přímo z České republiky. Tohle všechno nás velice dojalo a čínští občané z toho cítí opravdu velké přátelství. Věřím, že v celém procesu se naše vztahy vzájemně prohloubily, a já osobně bych chtěl vyjádřit poděkování všem českým přátelům, kteří nám pomohli nebo vyjádřili soucit.

Kromě toho ještě řada českých krajů a měst pomohla svým partnerským městům nebo provinciím v Číně. Česká filharmonie absolvovala nedávno svoje umělecké turné v Číně a její první zastávka byla právě ve městě Wu-chan. Takže čeští umělci z České filharmonie pak natočili takový speciální videozáznam speciálně pro obyvatele Wu-chanu a nahráli pro ně čínskou skladbu Jasmínový květ na vyjádření podpory. Jsme za to velice vděční. Také jsem psal děkovný dopis vedení České filharmonie. Rád bych poděkoval v tomto směru také za podporu KSČM a Haló novinám.

Roman BLAŠKO