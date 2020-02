Znovu »chvilkaři« půjdou do ulic

Po dvouměsíčních prázdninách se opět ozvali tři mladí muži z Milionu chvilek, aby »aktivizovali národ«. Tentokrát mají nové téma pro svá shromáždění. Volbu Stanislava Křečka ombudsmanem. Je, tedy podle nich, nenakloněn menšinám, je prozemanovský, není stoupencem »pravdy a lásky«. Dosavadní náplň jejich akcí už totiž vyčpěla, a tak je nutné najít zcela nové téma. Našli si doktora Křečka a tajnou volbu v Poslanecké sněmovně. Zdá se, že asi neměla být tajná, tedy podle nich, protože nebyla-li by tajnou, pak by mohli snáze denuncovat poslance, kteří se za Křečka postavili.

Téma jistě hodné ambicí tří mladých teologů a těch, kteří stojí za nimi. Možná, že by jako hlavní místo své březnové akce si měli vybrat Staroměstské náměstí a tribunu postavit poblíž výkopu pro budoucí sloup se soškou Panny Marie, tedy replikou původního památníku poroby českého národa a všech nekatolíků po skončení třicetileté války. Odpovídalo by to jejich snažení.

Stanislav Křeček bude tedy zřejmě hlavní téma demonstrací »chvilkařů«. Jistě ani na ty předešlé protagonisty nebude zapomenuto. Vzpomínáte? Ultimatum tří hlavních mluvčích »chvilkařů« a ječícího davu pod nimi se vztahovalo k 31. prosinci. Podle něj měl Andrej Babiš do té doby odvolat ministryni Benešovou, anebo odstoupit sám. Neudělal to. Preference jeho hnutí mezitím narostly, proč by to tedy dělal? Zatím by v klidu vyhrál parlamentní volby, pokud by se konaly nyní, a ani kvarteto ODS, Piráti, Starostové a TOP 09 by nedokázalo ho svrhnout. Těžko by představitelé Milionu chvilek mohli v tomto případě počítat s pomocí zbylých stran ve Sněmovně. A tak se křičí po ulicích, z tribuny narychlo postavené uráží se nejvyšší státní představitelé a další s nimi netáhnoucí osobnosti, vymýšlejí se různé scénáře, jak svrhnout nejen Babiše, ale i znepříjemnit život Zemanovi a všem, kteří nejdou s nimi. Přitom nenabízejí žádnou alternativu, žádný program. Jen výměnu lidí za ty své. A to je skoro málo.

Je pravda, že ani Zeman, ani Babiš, ani další napadení politici si s jejich křikem hlavy nelámou. Na jednu stranu to chápu, na druhou ovšem přece jen váhám. Musím se zeptat: Jak daleko je od slovních urážek k fyzickým atakům? A o tom, že by militantní stoupenci »pravdy a lásky« se zastavili třeba i před násilím, pokud by se ukázalo, že povede k cíli, si dovoluji pochybovat. Zatím o tom svědčí jen herdy do zad, vyhrožování a poškozené majetky oponentů. Tedy zatím...

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)