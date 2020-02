Krokodýl

Slovenské parlamentní volby klepou na dveře, obrovská kampaň proti vládnímu soc. dem. Směru Roberta Fica a Petera Pellegriniho si nezadá z kontroverzními videi, která zase naopak vyrábí Směr proti opozici, do toho se mnozí přiživují na druhém výročí zavraždění investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, a zapomenout nesmíme ani na nebezpečný fenomén Kotleba. V SR je zkrátka finále kampaně daleko divočejší, než tomu bylo kdy dřív. Kam až to povede?

Své k dění v maličké zemi pod Tatrami pochopitelně chce říct každý i na druhé straně řeky Moravy, ale situaci se rozhodl zhodnotit například i německý magazín Der Spiegel. Podle něj by úspěch krajně pravicových kotlebovců mohl ohrozit demokracii na Slovensku. Nebudeme rozebírat, do jaké míry u našich nejbližších východních bratří disponují zavedenou demokracií, resp. do jaké míry se o ní dá mluvit třeba právě v Německu (nebo u nás), ale fakt je, že triumf strany, jejíž šéf se hlásí k Tisovu Slovenskému štátu, ještě před několika lety pochodoval v národoveckých uniformách a bagančatech a charitativní příspěvky věnoval v částkách nápadně připomínajících odkaz ke třetí říši…, to by asi nebylo to pravé ořechové. Proto proti této poněkud extrémní partě rozjeli silnou kampaň mj. i antifašisté všeho druhu a preference Kotlebovy ĽSNS najednou klesly z bezmála 15 % na deset. Aspoň něco. Vždyť přece každý, kdo se cítí národovcem a bojí se cizích elementů, má i alternativní varianty pro projevení svých obav a priorit. Ve volbách kandiduje s podobným programem také Harabinova Vlasť, doposud vládní SNS a na podobnou strunu to často hraje i samotný Směr. Ten pak samozřejmě akcentuje i sociální rozměr programu Kotlebovy party. Kdo se bojí hrozící neoliberálně pravicové asociální povolební koalice, může volit i Solidaritu či české levici programově nejbližší uskupení Socialisti.sk, v němž najdeme mj. řadu někdejších komunistů. Prostě komu jde o sociální jistoty a solidaritu, neměl by z logiky věci nikdy volit pravicově-populistická uskupení!

Fenoménu Kotleba se v neděli věnovali i ve Střepinách na TV Nova. A nutno podotknout, že jakkoli je pro mě tedy tento pán naprosto nepřijatelný, jedno mu nemohu upřít. I v politice tolik potřebný smysl pro humor! Jak se tak vymezoval na jednom mítinku proti módním třetím a čtvrtým pohlavím, vtipně svou řeč akceleroval ve smyslu, že tihle lidé, kteří se cítí každých deset let být někým jiným - tu mužem, tu ženou - si příště řeknou: »A odteď jsem krokodýl…«

Roman JANOUCH