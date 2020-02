Výhra v tričkách »Stay strong, Wu-chan«

Slavia napravila úvodní jarní porážku ze hřiště Bohemians, doma porazila ve 22. kole Opavu 2:0. Zápas věnovala lidem ve Wu-chanu, odkud se šíří nákaza novým typem koronaviru. Domácí hráči nastoupili na trávník ve speciálních tričkách s nápisem »Stay strong, Wu-chan« a čínskému městu vyjádřili podporu také stejným vzkazem na banneru.

»Jsem velice dojat tímto zápasem a věřím, že i naši krajané jsou také dojati, protože jsme pocítili hluboké přátelství od fotbalového klubu Slavia a dá se říci, že jak stát, tak i samotný člověk potřebuje přátele. Jsme dojati, že s námi sdílíte nejen radosti, ale jste s námi i v boji proti takovéto těžké situaci jako opravdoví přátelé. To mezi námi zvětší důvěru, ze které máme radost, a ještě víc nás to motivuje odolávat těmto těžkým situacím. Jak všichni víme, Slavia je špičkový klub, který sleduje mnoho našich čínských fanoušků,« řekl velvyslanec ČLR v ČR Čang Ťien-min.

Další podrobnosti v úterním exkluzivním rozhovoru Haló novin.

Porážka zapomenuta

Slavia vede před druhou Plzní tabulku o 13 bodů. Západočeši doma rozdrtili Příbram 4:0 a zvítězili i ve druhém soutěžním duelu pod slovenským trenérem Adriánem Guľou. Liberec porazil Bohemians 1905 3:1 a Mladá Boleslav remizovala se Slováckem bez branek.

Slavia v nejvyšší soutěži neprohrála s Opavou ani ve 20. utkání a odčinila nečekanou remízu 1:1 z prvního vzájemného souboje v sezoně. Červenobílí v Edenu vyhráli i 11. duel v ligové sezoně a celkem doma v nejvyšší soutěži nenašli přemožitele už 26 zápasů.

Slávistický brankář Kolář vychytal 16. nulu v ligovém ročníku a pouze jedno čisté konto ho dělí od vyrovnání rekordu Zdeňka Jánoše ze sezony 1996/97 a Petra Čecha z ročníku 2001/02.

»Celkově výkon slibný, byla tam spousta lepších věcí než v prvním jarním zápase. Jsem rád, že jsme vyhráli, že oba dva útočníci dali gól a že oba debutanti v defenzivě uhráli nulu vzadu. Pro nás spousta pozitivních věcí, na druhou stranu je i spousta negativních,« řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

V základní sestavě Pražanů se poprvé představily zimní posily Zima a Tijani. První jmenovaný nastoupil jako defenzivní záložník, druhý hrál stopera a dokonce si odbyl premiéru v nejvyšší soutěži. »Asi 20 minut jsem byl totálně zmatený, ale potom už v pohodě. Věděl jsem, kde mám zhruba stát, kde se mám pohybovat, měl jsem i nějaké šance,« uvedl Zima.

Opava třetí kolo po sobě neskórovala a venku nezvítězila už 11 ligových utkání. »Mužstvo potřebuje dobrý výsledek, ale jsem tady šestý zápas a z toho jsme hráli pět proti týmům, které byly na prvním až šestém místě. Nechci říct, že by kluci potřebovali slabšího soupeře, ale potřebovali by se chytit nějakým utkáním a hlavně vstřelit branku,« konstatoval hostující kouč Jiří Balcárek.

Další debakl

Plzeň navázala na úvodní jarní výhru 3:0 v Opavě. Pod vítězství s Příbramí se podepsal hlavně Pavel Bucha, který si připsal premiérový ligový hattrick v kariéře. První gól vstřelil Lukáš Kalvach po Buchově přihrávce. »Z toho pohledu, že se mi povedlo dát tři góly a jednu asistenci, to byl určitě nejlepší zápas kariéry. Ale také vím o situacích, kdy jsem zbytečně ztratil balon nebo to špatně vyřešil,« podotkl Bucha.

Příbram utrpěla debakl 0:4 i v druhém jarním utkání a zůstala poslední v tabulce. V lize prohrála pošesté za sebou a venku nebodovala ani v jedenáctém zápase této ligové sezony. Třikrát se trefil záložník Pavel Bucha

»Cenné vítězství, ale stále potřebujeme být pokorní a pracovat dále,« řekl plzeňský trenér Adrián Guľa na tiskové konferenci. »Chlapcům velmi pomohlo, že jsme měli tak dobrý vstup. Potom přišla taková pasáž, kdy jsme tempo nedokázali do závěru poločasu stupňovat. I tak tam byly dvě velké možnosti ze standardních situací a mohli jsme zápas uzavřít dřív,« uvedl Guľa. »Plzeň ukázala svoji kvalitu a my zase svoje individuální chyby v obranné fázi,« doplnil příbramský kouč Roman Nádvorník.

Atak na první šestku

Liberec navázal na úvodní jarní výhru na Spartě a atakuje umístění v první šestce. Domácí poslal proti Bohemians v 16. minutě do vedení Kamso Mara, ve 27. minutě sice srovnal Jakub Nečas, ale poté dvěma góly rozhodl Jan Kuchta, který tím oslavil přestup do Slovanu. »Klokani« venku v této ligové sezoně získali jen dva body a nenavázali na vítězství 1:0 nad Slavií z minulého kola.

Kuchta odehrál svůj nejlepší zápas kariéry. Přestože třiadvacetiletý útočník v minulých dnech zápolil s nemocí, vstřelil poprvé v životě dvě branky v jednom ligovém utkání a nasměroval Slovan ve 22. kole nejvyšší soutěže k výhře 3:1 nad Bohemians 1905. Navíc vybojoval i úvodní penaltu.

»Určitě můj nejlepší zápas, to je bez debat. Většinou jsem dal jeden gól, ale dnes se dá říci, že jsem byl u všeho. Jsem spokojený a hlavně s tím, že jsme vyhráli a potvrdili tři body ze Sparty. To bylo ohromně důležité, navíc jsme dotáhli výše postavené týmy,« citoval liberecký web Kuchtu.

Na severu Čech hostoval od loňského léta a Slovan oznámil, že došlo k jeho trvalému přestupu. »Dá se říct, že i to mohl být jeden z příznivých faktorů (dnešního zápasu). Stál jsem o to ve Slovanu zůstat, to byla první varianta. Vložil se do toho ještě jeden klub a bylo to pro mě takové promíchané. Řešil jsem to asi do středy, ve čtvrtek se přestup udělal. Jsem rád, že jsem tady,« prohlásil Kuchta.

»Je to ohromně důležité. Střídal jsem kluby po půlroce, maximálně jedné sezoně. Slovan je tým, který hrál Evropskou ligu a hraje na špici české ligy, je to je výborný tým,« dodal.

Zápas se mu mimořádně povedl, i když se necítil nejlépe. Také proto ho trenér Pavel Hoftych už v 55. minutě střídal. »Mohl jsem útočit na hattrick, ale nebylo mi před zápasem dobře. Když jsem přišel o poločase do kabiny, tak jsem se necítil nejlépe. Řekl jsem, že vydržím ještě 10 minut,« uvedl Kuchta, který se trefil na přelomu poločasů.

Karviná rozhodla v úvodu

Karviná si připsala druhou jarní výhru, když porazila Teplice 3:0. Slezané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se postupně trefili Ondřej Lingr, Abdulrahman Taiwo a Marek Janečka. Karvinští ztrácejí ze čtrnáctého místa v tabulce už jen dva body na třináctý Zlín. Teplice, které dohrávaly bez vyloučeného Lukáše Marečka, na jaře ani napodruhé nebodovaly a jsou dvanácté. »Věděli jsme, že jsme Teplice v ligové historii ještě neporazili, ale sérii jsme zbořili a jsme rádi. Takový zápas jako dnes se mi dobře hodnotí, z naší strany to byl kvalitní zápas, který měl tempo, hlavně v první půli,« řekl trenér Juraj Jarábek. »Musím všem poděkovat za odvedenou práci, kromě hráčů i realizačnímu týmu a lidem ve vedení. Dobrý vstup do jara je zásluha všech. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Karviná podle mě do ligy patří, zázemím, fanoušky. Jsem o tom přesvědčený,« dodal.

Radost ze zápasu samozřejmě nemohl mít trenér soupeře Stanislav Hejkal. »Dopadlo to příšerně. Nejen že jsme prohráli, ještě jsme přišli o dva vykartované hráče. Dnes jsme vůbec neměli odražené míče, střed pole ani kvalitu. Domácí naopak hýřili pohybem a nasazením. Bohužel mi tam chyběla herní kvalita od zkušenějších hráčů.«

Budějovice náskok udržely

Fotbalisté Českých Budějovic vyhráli ve Zlíně 3:2 a zvítězili i v druhém jarním utkání. Za nováčka soutěže se dvakrát trefil Matej Mršič, jeden gól dal z penalty Lukáš Havel. Za domácí snižovali Dominik Simerský a Adnan Džafič.

»Jsme rádi, že jsme navázali na bodový zisk z předchozího zápasu. Druhý poločas nebyl z naší strany moc dobrý, nechali jsme domácí snížit standardkou. Otevřely se nám brejky a šli jsme do vedení 3:1, ale zase jsme inkasovali a bylo z toho drama. Takové zápasy zvládají dobrá mužstva a my jsme to dnes zvládli. Proto vezeme domů tři body,« řekl trenér Budějovic David Horejš.

Kouč domácích Jan Kameník měl po prohře trochu smíšené pocity. »Rozdělil bych to do tří částí. Dobrý úvod, byli jsme aktivní a hráči měli chuť. Ve třetí minutě jsme měli vyloženou šanci, po deseti minutách jsme ale inkasovali. Druhá část je do půlky, kdy jsme nehráli dobře a kazili jsme jednoduché míče. Nemohli jsme se dostat do dobře organizované hry soupeře, navíc jsme inkasovali z penalty. Do druhé půlky jsme změnili rozestavení a začali hrát na dva útočníky. Hra byla dobrá, zatlačili jsme je a tlačili se do koncovky. V závěru jsme korigovali výsledek, ale vyrovnat se už nepovedlo.«

Gól nepadl

Mladá Boleslav remizovala v souboji sousedů v tabulce se Slováckem bez branek. Soupeři se v nejvyšší soutěži rozešli smírně potřetí po sobě. Oba týmy po porážkách z minulého týdne na jaře poprvé bodovaly a v tabulce je od sebe dál dělí jen skóre. Boleslav v lize už počtvrté za sebou nezvítězila.

Soupeři se v lize rozešli smírně potřetí po sobě. »Utkání skončilo spravedlivou remízou. Nebyl to moc pohledný zápas, takový typický pro jarní start soutěže. Oběma týmům chyběla nadstavba, více se soustředily na defenzivu. Jediným pozitivem pro nás tak je zisk prvního jarního bodu,« řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

(mak, čtk)