Angela Merkelová. FOTO - Haló noviny

Hamburský historický debakl CDU

Podle předběžných výsledků nedělních zemských voleb v Hamburku, o kterých informovala agentura DPA, vyhrála hlasování s jasnou převahou sociální demokracie (SPD), na druhém místě skončili Zelení.

Třetí místo křesťanských demokratů (CDU) kancléřky Angely Merkelové německá média označují za debakl.

Druhému největšímu německému městu, které je zároveň spolkovou zemí, vládne posledních pět let koaliční vláda SPD a Zelených. Tyto strany získaly v nedělních volbách nejvíce hlasů. Podle předběžných výsledků dostali sociální demokraté 39 % a zelení 24,2 % hlasů. Křesťanskodemokratická unie (CDU) zaznamenala nejhorší výsledek za téměř 70 let a skončila s 11,2 % hlasů až na třetím místě. Na čtvrtém se umístila Levice se ziskem 9,1 %.

Oproti prvním odhadům se do regionálního parlamentu severoněmeckého města dostala i pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), která získala 5,3 % hlasů a skončila na pátém místě.

Nejistá je budoucnost liberální Svobodné demokratické strany (FDP). Podle předběžných výsledků těsně překonala pětiprocentní hranici. V jednom z hamburských volebních obvodů se ale objevily nesrovnalosti při sčítání, a je tak možné, že nakonec zůstane těsně před branami sněmu.

Severoněmecké hanzovní město tedy zřejmě dál povede koalice SPD a Zelených pod vedením čtyřiapadesátiletého primátora Petera Tschentschera (SPD). Ten už prohlásil, že pokračování koalice je nasnadě. Politologové ale očekávají složitá jednání. Zelení totiž oproti předchozím volbám svou podporu téměř zdvojnásobili, a budou tak zřejmě chtít zvýšit i svůj vliv v budoucí koalici.

Hamburské zemské volby se konaly nedlouho po krizi v jiné spolkové zemi - středoněmeckém Durynsku. Zde uspěl při volbě ministerského předsedy kandidát FDP Thomas Kemmerich, pro kterého hlasovali kromě FDP a CDU i politici AfD. Bylo to poprvé, kdy AfD někomu pomohla do premiérského křesla. Na německé politické scéně to vyvolalo bouři nevole. Annegret Krampová-Karrenbauerová v reakci na to oznámila, že rezignuje na post předsedkyně CDU a svou funkci dal k dispozici i předseda FDP Christian Lindner. Tomu už ale spolustraníci vyjádřili důvěru, a stranu tak povede dál.

(čtk)