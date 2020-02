Basketbalisté se pokusí o senzaci

Čeští basketbalisté se dnes představí ve druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy ve Vilniusu proti Litvě a pokusí se navázat na páteční výhru z Pardubic nad Dánskem 75:71. Litva naopak chce napravit porážku z Belgie 65:86 a získat první úspěch do boje o šampionát. Zápas začne v 18.30 a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.

Tým kouče Ronena Ginzburga hraje kvalifikaci s jistotou účasti na ME, protože Česko bude v září 2021 hostit jednu ze základních skupin v pražské O2 areně. Litva, která skončila na MS v Číně devátá, musí o postup bojovat a další zaváhání by jí situaci hodně zkomplikovalo.

Kapitán Vojtěch Hruban očekává úplně jiný zápas než proti Dánsku. »Věřím, že bude taky super atmosféra. S Dánskem to bylo ale mnohem víc o bojovnosti, tady to bude víc o basketbalu. Doufám, že zápas bude hezčí, budeme hrát mnohem líp v útoku a dáme si šanci v tom zápase vyhrát. Nikdo nečeká, že bychom jeli do Litvy pro výhru, ale stát se může cokoliv,« prohlásil Hruban.

Litevce požene plná hala

S Litvou se Češi utkali loni na konci srpna v Soulu v generálce na MS v Číně a podlehli 79:82. Na šampionátu pak ale skončili při historickém úspěchu o tři místa nad Litevci. »Týmy jsou úplně jiné. Byl to tehdy zápas na neutrální půdě, teď je doma požene plná hala,« uvedl Hruban k souboji se soupeřem, s kterým čeští basketbalisté dosud pravidelně prohrávali.

Teď jdou týmy do zápasu v jiném rozpoložení, než bývalo obvyklé. I když Češi řadu opor ze šampionátu také postrádají a dostali příležitost i členové širšího kádru. »Domácí vítězství s Dánskem bylo určitě důležité. Litva je bašta basketbalu. Belgie je přejela,« řekl asistent trenéra českého týmu Petr Czudek.

Český tým vyrazil do Vilniusu ráno přes Vídeň a na cestu se vydalo třináct z původně nominovaných čtrnácti hráčů. Doma zůstal jen pivot Václav Bujnoch z Opavy, který byl sice proti Dánsku na dvanáctičlenné zápasové soupisce, ale debutu se nedočkal.

Ginzburg do Litvy při nejistém startu pivota Patrika Audy, který nehrál v utkání s Dánskem kvůli zranění kotníku, vzal o jednoho hráče navíc. Doufat v premiéru může křídlo Radek Farský z Brna.

(čtk)