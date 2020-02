Nejsou a nebudou!

Po »revoluci« jsme slýchali, že byty postavené komunisty jsou králíkárny a nestojí za nic. V Milovicích dokonce lidé pohrdali tzv. Kyjeváky, které zde zbyly po pobytu vojsk jako jedna ze zátěží nové demokracie. Dneska máme o třicet let víc a víme, že tzv. Kyjeváky se prodávají za miliony korun za kus a lidé v nich stále bydlí. Je to pozoruhodné, neboť v Rusku samotném se staré domy, tzv. Chruščovovky, nebo již zmíněné paneláky kyjevského typu bourají a místo nich se staví domy nové odpovídající době. Zato u nás se obalily polystyrénem a bydlí se vesele dál. Buďme rádi za ně i za ostatní tzv. králíkárny z doby reálného socialismu.

Jenom v Praze má totiž v roce 2030 chybět až sto tisíc bytů! To je bytů skoro jako pro celou Ostravu. Chybět budou, ačkoliv se začalo stavět takřka pět a půl tisíce bytů v loňském roce. Přesto to je méně než ve Středočeském kraji, Plzeňském nebo na jižní Moravě. Praha pod vedením jediné správné liberální, antiruské a propirátské koalice prostě nestíhá. Primátor Hřib řeší, jak se bude jmenovat Lítačka nebo náměstí před ambasádou Ruské federace, ale kde lidé budou bydlet, jej příliš nezajímá. Sám jde příkladem a vlastní zdevastovanou nemovitost v Praze-Kyjích. Zřejmě prostě nemá čas, nebo spekuluje a čeká na výhodnější prodej své ruiny, kterou koupil v roce 2015? Proč zde nepostaví dostupné byty, se nedozvíme. Bude to zřejmě pirátské tajemství či místo jako pirátský ostrov v Karibiku, kam si schová svůj pirátský lup.

My spekulovat nemusíme. Pokud v Praze bude chybět sto tisíc bytů, bude to problém nejen Prahy, ale i středních Čech. Bude to problém především pro normální lidi, kuchařky ve školních jídelnách, prodavače v obchodech, pracovníky v sociálních službách, mladé rodiny s dětmi a pro všechny ostatní, kteří na myší díry, v něž se smrskávají současné byty, zkrátka mít nebudou.

Zdeněk MILATA, zastupitel Středočeského kraje (KSČM)