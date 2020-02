Jiří Malínský a Anna Štofanová během diskuse. FOTO – Václav ŽALUD

Vnitřní vztahy v levici

Vnitřní vztahy v politické levici vytvořily obsah pravidelné besedy zájemců o Diskusní čtvrtek v Brně s pražským historikem Jiřím Malínským, členem levicového proudu v ČSSD.

Malínský připomněl, jak se 40 let vytrvale přel nad různými tématy s jiným levicovým filozofem a svým přítelem Miloslavem Ransdorfem, který razil heslo, že výměna názorů je motor vývoje. S Klubem společenských věd v Brně spolupořádal dosud čtyři veřejné konference. Jako ke zneužívání nepravdivých mýtů třeba při opakovaných pochodech vyznavačů Sudetoněmeckého landsmanšaftu z Pohořelic do Brna v upomínku poválečného odsunu brněnských Němců do Rakouska. Po zesnulém M. Ransdorfovi zůstal archiv a na 50 000 knih. Jiří Malínský se aktivně podílí s dalšími levicově orientovanými teoretiky a historiky na vytvoření Knihovny a vzdělávacího centra Miloslava Ransdorfa.

Dusivá společensko-ekonomická atmosféra poškozuje lidi práce

Dr. Malínský popsal, jak po první světové válce vzniklo v ČSR levicové hnutí a jak před 100 lety nastal velký rozkol v sociální demokracii, který ji poškodil natolik, že je dodnes považován za historicky ideově otevřené téma. Zejména vznik KSČ. Kritizoval společenské stavy české rozhádanosti, individualismu až vzájemné nenávisti a dnešní zatracování všeho, na co byli Češi dříve i v zahraničí hrdi. Dnešní nepříjemná, dusivá společensko-ekonomická atmosféra či tzv. blbá nálada poškozuje prosté, neprivilegované lidi práce.

K posílení vlivu levicových sil ve společnosti a ke sjednocení jejich úsilí doporučil Malínský hledat a zdůrazňovat, co je ideově spojuje. Dále šlechtit kulturu vzájemné diskuse a učit se respektovat jiné názory kolegů. Za důležité označil oprášit zapomínanou vlastnost vzájemně si naslouchat a neuznávat pouze svoji pravdu!

Zdůraznil, že i po srpnových událostech 1968 převládala v čs. společnosti snaha zachovat socialismus, avšak bez byrokracie a nadvlády jedné strany nad vším děním. Svědčí o tom dnes účelově opomíjený Vysočanský sjezd KSČM, který považuje Malínský za vrchol dosavadního komunistického hnutí u nás. Odsoudil i zneužití lidových mas v listopadu 1989 k rozkladu společnosti a k zavedení koloniálního kapitalismu pod taktovkou USA.

Podle Malínského by levicovým stranám a spolkům velmi prospělo, kdyby si jejich zastánci navzájem vyříkali do očí to, co se jim na tom druhém líbí, co se jim nelíbí a jak napříště mohou spolupracovat. Chybí též analýzy událostí let 1968 i 1989. Obecně platí, že revoluce, která nemá své účetní, nemá naději na úspěch! Volal po zabránění účelovém přepisování dějin levicového společenského vývoje, po obnově generačního dialogu a po opětném budování družstev všeho druhu. Vyslovil se pro budování sektorů sociálně spravedlivější socialistické ekonomiky bez dotací.

(vž)