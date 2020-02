Argentinský exprezident Mauricio Macri (vlevo) svoji zemi velice zadlužil v duchu pravicových ekonomických receptů. Na snímku si velmi rozumí s prezidentem USA Donaldem Trumpem. FOTO – en.wikipedia.org

Argentina se vzpírá diktátu MMF

Nová levicová argentinská vláda se energicky snaží zlepšit ekonomickou situaci země. Překážkou je dluh, který přesně v duchu pravicových ekonomických receptů nadělal předchozí prezident Mauricio Macri. Napůjčoval si 100 miliard dolarů, z toho u Mezinárodního měnového fondu (MMF) 56 miliard.

Krátce po převzetí moci se loni koncem roku k dluhu vyjádřili noví nejvyšší představitelé země. Prezident Alberto Fernandéz uvedl, že odmítl převzít poslední splátku poskytnutou MMF. Šlo o dvanáct miliard dolarů. Fernandéz prohlásil, že »opilost se neléčí dalším vínem«.

Viceprezidentka Kristina Kirchnerová rovnou řekla, že Mezinárodní měnový fond nedostane od Argentiny ani cent, dokud se země ekonomicky nezotaví. Dobu odhadla na nejméně osm měsíců - ale s tím, že může být prodloužena. Také uvedla, že podmínky splácení dluhu jsou pro Argentinu nepřijatelné a že bude potřeba dojednat s MMF »restrukturalizaci dluhu«, jinými slovy snížení úrokových procent. MMF s jednáním souhlasil, už se uskutečnilo první průzkumné kolo, argentinský ministr financí Martin Guzmán jednal s ředitelkou fondu Kristalinou Geogijevovou ve Vatikánu. Bude prý následovat konference poskytovatelů dluhu, kterým vévodí USA.

Právě americké zájmy vedou MMF k určité smířlivosti. Pokud by trval na splácení dluhu podle původních podmínek, Argentina by musela vyhlásit bankrot, což by znamenalo zvýšení inflace, která už tak činí 50 procent. To MMF nezajímalo, v minulosti už to mnohokrát ukázal. Ovšem bankrot by znamenal také konec plánů amerických společností na těžbu ropy z břidlic v Argentině a na to MMF slyší. Georgijevová to dokonce potvrdila. Zabalila ovšem vyjádření do vznešených slov o potřebě podporovat očekávání nejvíce ohrožených Argentinců. Proto prý nakonec dojde k restrukturalizaci dluhů. Ředitelka MMF si s vyjádřením pospíšila krátce po návštěvě Fernandéze v Německu. Jednal tam s kancléřkou Angelou Merkelovou, která se postavila za novou argentinskou vládu. Fernandéz napsal na Twitter: »Jsem vděčen (Merkelové) za podporu ve věci nové dohody s MMF, která nám umožní splatit dluh bez škod pro argentinské občany.«

Podpora domácího podnikání

Vláda za svoji prioritu označuje podporu domácího podnikání. Zatím to jde těžko, podnikatelé postrádají především půjčky od vlády, která letos ušetří na splátkách MMF. Bude ale potřeba víc peněz. Vláda se domnívá, že zná řešení. Hodlá zdanit takzvané globální firmy, tedy ty, které v Argentině působí, ale daně tam neplatí. Například výdělky internetových společností, zisky z prodeje turistických zájezdů a vůbec z prodeje zboží, které se objednává na internetu. Argentina není jediná, kdo hodlá danit výdělky dosahované v zemi, ale zatím daňově nepostižitelné. Tyto daně navrhuje řada zemí včetně členských států Evropské unie, mezi něž patří i Česká republika. Vzhledem k tomu, že globální prodejci sídlí hlavně v USA, plány vyvolávají nelibost Washingtonu. Argentina navrhuje ovšem dost vysokou daň – 30 procent po dobu nejméně pěti let. Příjmy státní pokladny by při takové výši daně měly stačit na splátky MMF, ale i na podporu malých a středních podniků a na zvýšení penzí. Navíc vláda hodlá zdanit stejným procentem výdělky spekulantů, kteří za vlády Macriho způsobili machinacemi propad místního pesa z hodnoty 9,8 pesa za dolar na 61 peso za dolar. Před daní prý už začali ze země utíkat. Je to pro Argentinu požehnání, protože machinace zvýšily výši úvěrů z půjček na 70 % na konci Macriho vlády, teď jsou na padesáti procentech a nový guvernér státní banky slíbil další rychlý pokles.

Levicová vláda zatím stačila přijmout zákon o zaměstnanosti, propouštět zaměstnance bude možné jen z vážných důvodů, v podstatě při krachu firmy. Pokud zaměstnavatel nebude schopen uvést vážné důvody, má povinnost zaplatit propouštěnému poměrně vysoké odstupné. Počátkem února také vláda přistoupila na zvýšení platů řidičů kamionů o 26,5 %. Zvýšení se týká 200 000 řidičů. Vláda přitom zdůrazňuje, že jde o první kroky, že bude zvyšovat životní úroveň všech pracujících.

(pe)