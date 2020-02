Velvyslanectví Ruské federace v Praze. FOTO - wikimedia commons

Udělá-li to Washington, udělá to i Praha

Z náměstí Pod Kaštany v Praze 6 se stane náměstí Borise Němcova. Přejmenování prostranství, na němž je jedinou adresou Velvyslanectví Ruské federace, po někdejším ruském opozičním politikovi schválili pražští radní.

Změna má být podle dokumentu přijatého radními politickým gestem vůči Rusku a vyjádřením solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva. To, že se tedy jinými slovy jedná o provokaci, dosud pražská koalice nepřiznávala. Ještě na vlnách Českého rozhlasu radní Hana Marvanová (Spojené síly za Prahu) a zastupitel Tomáš Portlík (ODS) opakovali, že se nejedná o akt nepřátelský současné Ruské federaci. Marvanová srovnala nynější přejmenování pražského náměstí po Němcovovi s dávným přejmenováním ulic v některých městech ve světě po čs. osobnostech, když vznikla ČSR. Portlík mj. vyzdvihl Němcovův obdiv britské »železné lady« Margaret Thatcherové.

Pojmenovávat po politicích je ošidné

»Pamatuji se, když se po roce 1989 měnily názvy ulic pojmenovaných po některých komunistických funkcionářích. Už tehdy Václav Havel říkal, že není správné dávat názvy po politicích,« reagoval první místopředseda ÚV KSČM a bývalý dlouholetý pražský zastupitel Petr Šimůnek s tím, že už se zase vracíme do stejné situace. »Je to jen otázka času, kdy se vše zase změní. A pak zase budeme pojmenovávat tato náměstí a ulice nově?« položil otázku. »Jsem osobně přesvědčen, že veřejná prostranství měst se mají pojmenovávat po všeobecně uznaných historických osobnostech, což politici, zvláště pak kontroverzní, jako byl Němcov, nejsou,« dodal pro náš list. Němcov byl ruským vicepremiérem v letech 1997-1998 za vlády prezidenta Borise Jelcina. Stal se velkým odpůrcem politiky současného ruského prezidenta.

První místopředseda ÚV KSČM a bývalý dlouholetý pražský zastupitel Petr Šimůnek.

Na to, že se jedná o otevřenou provokaci, která stojí v zákrytu s akcemi přejmenování adres, na nichž sídlí ruské ambasády např. ve Washingtonu či ve Vilniusu, upozornila řada komentátorů a někteří bývalí či současní politici. Někdejší předseda Strany zelených Matěj Stropnický označil před dvěma týdny na Facebooku plán pojmenovat náměstí po Němcovovi za »asi nejpitomější projev kulturních válek«. Poukázal na to, že Němcov celá 90. léta »umetal cestu neregulovanému kapitálu, privatizoval, cokoli mu přišlo pod ruku«. O tom si nedělá iluze, když Němcova chválila i Thatcherová. »Za totální marasmus a ovládnutí Ruska západovýchodní oligarchií v letech transformace, jak té totální rozkrádačce a ponížení Ruska stále ještě drze říkáme, nese velký díl viny právě i on, ministr energetiky a pak vicepremiér věčně ožralého Jelcina,« napsal Stropnický na sociální síti s dodatkem, že ti, kdo přejmenování navrhují či schvalují – »pseudohrdinové a geopolitičtí pidiratlíci« – si to dovolují jen proto, že »jsou pod deštníkem NATO, vědí, že nic neriskují«.

»Praha se tímto gestem zařadí k několika dalším metropolím, které tímto způsobem poukazují na neutěšený stav politických poměrů v dnešním Rusku,« píše se v dokumentu rady. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že město k přejmenování přistoupilo mimo jiné na základě petic občanů. Řada Rusů žijících v Praze to pak podle něj přivítá. »Pojmenováváme náměstí po jejich významném liberálním politikovi,« uvedl pražský primátor.

Vedení města rozhodlo také o pojmenování promenády ve Stromovce na Praze 7 po zavražděné novinářce, spisovatelce a politické aktivistce Anně Politkovské. Promenáda vychází od Místodržitelského letohrádku.

Místopisná komise změnila názor

Magistrátní místopisná komise, která se návrhy na pojmenování či přejmenování prostranství zabývá, s pojmenováním prostoru po Němcovovi původně nesouhlasila. Na začátku letošního února ale konstatovala, že přejmenování nezpůsobí lidem potřebu změny adresy trvalého bydliště. »Bude zachován historický název Pod Kaštany, který nadále ponese přilehlá ulice,« píše se v dokumentu.

Na slavnostní přejmenování, které se uskuteční 27. února, pozval primátor také ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. »Zatím nemáme žádnou reakci,« řekl Hřib. Pozvána a dorazit má prý i Němcovova dcera Žanna. Z odpůrců přejmenování Hřib obavy nemá, postoj Prahy se prý dlouhodobě nemění.

Němcov byl zavražděn 27. února 2015 na moskevském mostě naproti Kremlu. Za vraždu byla odsouzena skupina Čečenců, objednavatele zločinu se vypátrat nepodařilo.

(mh)