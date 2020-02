Ilustrační FOTO - Pixabay

Hromadné žaloby – spása, nebo nesmysl?

Český občan asi získá možnost podávat tzv. hromadné žaloby, které umožňují různým lidem uplatnit stejné nebo podobné nároky v jediném řízení. Návrh, který v lednu ministerstvo spravedlnosti zúžilo na oblast spotřebitelských sporů, schválila vláda.

S hromadnými žalobami počítá programové prohlášení vlády, dosud není možné je v ČR podávat. Jejich zavedení by podle návrhu mělo výrazně ulehčit soudům, nyní zbytečně zatíženým opakovaným projednáváním stejných otázek, zrychlit soudní řízení a jejich účastníkům ušetřit náklady.

Kabinet se k návrhu vrátil po víc než měsíci, ministerstvo ho mezi tím na základě koaliční dohody zúžilo. Možnost podat hromadnou žalobu se má týkat jen spotřebitelských sporů. Hromadná řízení naopak nemá být možné vést například v případech, kdy podniky svým chováním poškozují životní prostředí.

KSČM se k institutu hromadných žalob staví rezervovaně. Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič neočekává, že budou znamenat nějaký zásadní zlom. »KSČM se od počátku staví spíše odmítavě. Nevěříme, že hromadné žaloby naplní to hlavní, co se od nich očekává – tedy zrychlení soudních řízení a posílení možnosti se domoci svého práva. Za určitých okolností mohou vést k pravému opaku. Je to institut typický spíše pro anglosaský soudní systém, nikoli náš kontinentální. Nicméně, nechceme jeho zavedení nějak zuřivě bránit. Bude hodně záležet, v jaké podobě návrh doputuje do Sněmovny, a podle toho ho zvážíme. Patrně až praxe odpoví na otázku, zda práva občanů hromadné žaloby posílily nebo nikoli,« řekl Haló novinám Grospič.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič.

Zavedení hromadných žalob do českého právního řádu má i řadu dalších kritiků. Obávají se jejich zneužití. Hrozí podle nich například to, že se objeví spekulanti, kteří budou skupovat pohledávky poškozených. Žaloby by pak mohly sloužit pro jejich zisk místo toho, aby byly nástrojem pro ochranu spotřebitelů. Některým kritikům návrhu se také nelíbí, že by někdo projednával nároky jiných lidí proti jejich vůli. Vycházejí z toho, že pokud někdo svůj nárok nežaluje, zřejmě jej žalovat nechce.

Když byl předpis naposledy na programu vlády, Hospodářská komora ministerstvo spravedlnosti vybízela, aby návrh úplně stáhlo. Podnikatelé si podle ní budou muset vytvářet rezervy na možné spory a budou méně investovat do inovací či mezd zaměstnanců.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) novinářům po jednání vlády řekla, že koaliční kompromis v podobě zúžení na spotřebitelské spory by mohl zákonu prospět. »Myslím, že méně někdy znamená víc,« uvedla. Vyzdvihla také to, že zákon nijak neovlivní státní rozpočet.

Podstatou hromadných žalob je to, že umožňují různým lidem uplatnit stejné nebo podobné nároky v jediném soudním řízení. Takové nároky obvykle samostatně nedosahují takové výše, aby se lidem finančně vyplatilo je vymáhat, protože je převýší náklady na soud. Z toho těží nepoctivé subjekty, uvádí ministerstvo. Pokud lidé nároky vymáhají samostatně, je to také neefektivní. »Soudy jsou zcela zbytečně zatíženy opakovaným projednáváním stejných otázek, stejné případy jsou posuzovány různě,« popisuje návrh nynější nedostatky.

(ste)