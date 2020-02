Vrána se střelecky probudil

David Rittich se v NHL oklepal z minulého startu, ve kterém byl po čtyřech gólech střídán. Český gólman kryl na ledě Detroitu 27 střel a dovedl Calgary k výhře 4:2. Dominik Kubalík vstřelil jediný gól Chicaga, které podlehlo v Dallasu 1:2. Jakub Vrána se zapsal mezi střelce po téměř měsíci a svou trefou nasměroval Washington k vítězství 5:3 nad Pittsburghem. Radim Šimek bodoval po osmnácti zápasech, asistencí ale neodvrátil prohru San Jose 1:4 na ledě New Yorku Islanders.

Rittich inkasoval pouze z hole Dylana Larkina, který v 16. a 58. minutě snížil na 1:2 a 2:3. Útočník Detroitu se poprvé prosadil z úniku, podruhé střelou od modré čáry. Calgary těžilo z dobrého nástupu, Johnny Gaudreau a Sean Monahan mu zajistili dvoubrankový náskok. Zbývající dva góly vstřelil Andrew Mangiapane a kanadský klub se výhrou posunul na postupovou příčku do play off.

»Nezačali jsme dobře. Až od druhé třetiny jsme do toho šlápli, ale nestačilo to,« řekl trenér Detroitu Jeff Blashill, který neměl k dispozici tým v plné síle. Mimo sestavu zůstali Andreas Athanasiou a Mike Green, o nichž se spekuluje, že by mohli být vyměněni. Zraněný je navíc Filip Zadina a už třetí zápas po zásahu pukem do tváře vynechal Filip Hronek. »Jeho stav se ale zlepšuje. Očekávám, že tento týden už bude hrát,« řekl kouč na adresu Hronka.

Kubalík, třetí hvězda zápasu, vyrovnal zhruba v polovině utkání v přesilové hře čtyři na tři, když se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu. Český útočník si 26. trefou sezony upevnil vedení v tabulce střelců mezi nováčky, v níž má náskok sedmi branek před Victorem Olofssonem z Buffala. Zápas rozhodl ve 37. minutě Tyler Seguin. V obraně vítězného Dallasu scházel Roman Polák.

Vrána, jenž naposledy skóroval 27. ledna, vstřelil úvodní branku utkání v sedmé minutě. Po samostatném průniku sice jeho střelu zastavil brankář Matt Murray, puk si ale srazil do branky obránce Penguins Marcus Pettersson. Pittsburgh ve druhé třetině brankami Patrica Hörnqvista a Sidneyho Crosbyho vývoj otočil, Washington ale třetí část vyhrál 4:1 a ukončil sérii čtyř proher.

Dvě branky vítězů dal při obratu Carl Hagelin, jenž v letech 2016 a 2017 získal právě v dresu Pittsburghu Stanley Cup. Rozhodující gól vstřelil T.J. Oshie, který skóroval krátce po krásném individuální akci a vyrovnání Jevgenije Malkina na 3:3.

Washington, který do svých řad získal v neděli z Montrealu Ilju Kovalčuka, vystřídal výhrou v čele Metropolitní divize právě Pittsburgh. Do obrany Capitals se vrátil Radko Gudas, který v minulém utkání zůstal mezi náhradníky.

Šimek bodoval poprvé od 4. ledna, když jeho střelu tečoval Dylan Gambrell a vyrovnal v 11. minutě na 1:1. Islanders kontrovali dvěma trefami v prostřední třetině a výhru zpečetili při závěrečné hře bez brankáře. Šimek byl jediným hráčem San Jose, který si připsal kladný bod ve statistice +/-.

Aktuálně nejlepší formu v NHL mají hráči Vegas, kteří zvítězili na ledě Anaheimu 6:5 v prodloužení a připsali si šestou výhru za sebou. K protažení úspěšné série pomohl William Karlsson třetím hattrickem v kariéře, jehož trefami hosté otočili zápas z 1:2 na 5:3.

Golden Knights ztratili v závěrečných třech minutách dvougólový náskok, ale bonusový bod jim zařídil v čase 63:50 Shea Theodore. V dresu domácích zářili Nick Ritchie a Adam Henrique. Oba vstřelili dvě branky a na další dvě přihráli.

Connor McDavid zařídil v prvním utkání po návratu po zranění gólem a dvěma přihrávkami výhru Edmontonu 4:2 na ledě Los Angeles. Vítězství Oilers podpořil jednou trefou i Leon Draisaitl, který v čele produktivity vede před druhým Davidem Pastrňákem o deset bodů. V dresu poražených byl na ledě u dvou inkasovaných branek Martin Frk.

