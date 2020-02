Premiéra na lavičce Sparty Kotalovi zhořkla

Po téměř čtyřech letech usedl na prvoligovou fotbalovou lavičku aktuálně nejstarší trenér FORTUNA:LIGY Václav Kotal. Nástupce v úterý odvolaného Václava Jílka ale fotbalisty Sparty k bodového zisku nedovedl, Letenští prohráli v Olomouci 0:1 a neuspěli ani v druhém jarním kole. Po zápase neměl důvod k radosti.

»Ještě ráno na přípravě jsem hráčům zdůrazňoval, že po standardkách padá nejvíce gólů při propadnutí míče. A to se nám zrovna stalo. Rozhodla neefektivita při standardních situacích. Kdo nedá gól, nemůže bodovat,« řekl zklamaně Kotal.

Absence přihrávek za obranu

Sparťané se v některých aspektech zlepšili, ale na body to nestačilo. »V určitých momentech jsem byl spokojen, v určitých už méně. Chtěli jsme hrát postupný útok, ale málo hráčů se nám zapojovalo do přípravné fáze. Postrádal jsem tam více průnikových přihrávek za obranu na naše rychlé hráče. V tomto ohledu máme na čem pracovat,« dodal 67letý kouč a pokračoval: »Každé utkání je jiné. Dnes to bylo o tom, že obě mužstva chtěla hrát. Věděli jsme, že Sigma hraje vysokou obranu, chtěli jsme toho využít, ale nepovedlo se.«

Nasazení ano

V sestavě udělal oproti zápasu s Libercem pět změn v sestavě. »Co se týče nasazení, tak se nedá klukům nic vytknout, to je pro nás podstatné. Nálada po předchozích porážkách nebyla moc dobrá, chtěli jsme tady za každou cenu bodovat. Dobrý výkon podal Mandjeck, Dočkal s Kangou taky, i když mám výhrady k jejich postavení při zakládání protiútoků. Dobře zahrál i Karlsson, kdyby dal gól, byl bych spokojen i s ním. Podstatné ale bude, aby hráči své výkony zopakovali. S hrou jsem jakž takž spokojen, ale stále mě mrzí ty standardní situace,« konstatoval Kotal.

Už moc nepočítal s tím, že ještě bude koučovat tým v první lize: »Vzal jsem před půl rokem béčko Sparty a chtěl se podílet na výchově mladých hráčů. Ale situace se vyvinula tak, jak se vyvinula, nemohl jsem to odmítnout.«

Rozhodla sttandardka

To jeho trenérský protějšek na lavičce olomoucké Sigmy Radoslav Látal byl naopak spokojen. Na podzim si jeho tým odvezl z Letné bod za remízu 3:3 a nyní dokonce zůstaly na Andrově stadionu body tři. Už třetí utkání za sebou porazila Sigma doma Spartu stejným výsledkem 1:0. »Jsme rádi za celý vstup do jarní části, že máme šest bodů. Pro nás to byl dnes nečitelný zápas, nevěděli jsme, s čím soupeř pod novým trenérem přijede. Začali jsme utkání špatně, pak jsme se oklepali,« řekl po utkání. Olomouc těží z dobře zahrávaných standardních situací, naopak jejich bránění je pro Spartu Achillovou patou. »Hodně jsme na to připravovali a jednu standardku jsme využili. Ve druhé půli jsme měli i štěstí, musím pochválit tým za bojovnost a nasazení. Daří se nám aplikovat ve hře to, co jsme trénovali v přípravě. Radim Breite, který přišel v týdnu z Liberce, byl posilou, splnil to, co jsme od něj chtěli,« dodal Látal.

(zr)