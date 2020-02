Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo chce udržet lékaře v regionech

Ministerstvo zdravotnictví přichází s opatřením, které by mohlo pomoci regionům potýkajícím se s nedostatkem lékařů. Příští rok chce resort na vzdělávání mladých lékařů po dokončení lékařské fakulty rozdělit 880 milionů korun, letos je to o 140 milionů méně.

Míst, kde se mohou vzdělávat, nebude zásadně víc, pro jednoho lékaře bude ale v některých regionech víc peněz. Podmínkou bude setrvání v regionu i po ukončení vzdělání. Změna zákona by měla být účinná od roku 2021. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

O podobném plánu ministerstvo mluví už nejméně rok, tento týden chce návrh novely předložit k připomínkám ostatním resortům a institucím. »Základní nedostatek současného nastavení je, že nereflektuje personální situaci v jednotlivých regionech,« vysvětlil ministr.

»Ministerstvo zdravotnictví konečně avizuje první krok z dlouho slibovaného opatření, které by mohlo aspoň dílčím způsobem pomoci některým regionům s katastrofálním nedostatkem lékařů. Připomínkové řízení a legislativní proces si ale ještě vyžádá dlouhý čas,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Samo o sobě to však podle ní situaci neřeší a ministr by měl urychleně předložit i další návrhy řešení. »Například to, aby již za peníze daňových poplatníků vystudovaní lékaři neodcházeli hned do ciziny. Je také nezbytné napravit systém vzdělávání lékařů a navýšit počet akreditačních pracovišť,« vysvětlila Marková. Navíc, jak dodala, celý problém nedostatku lékařů nespočívá jen v množství peněz. »Lékaři dnes nechtějí stále sloužit přesčasy a rezignovat na svůj osobní a rodinný život. Chtějí i bydlení, práci pro své partnery a partnerky, kulturní a sportovní vyžití nebo dobré školy pro své děti. Venkov, tedy vše kromě Prahy, tak pro ně není dost atraktivní,« uvedla stínová ministryně. To kromě legislativních změn vyžaduje i komplexní řešení ve spolupráci s kraji a okresy, dodala. Podle Markové je podobně špatná situace i u nelékařského personálu, tedy zdravotních sester.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Lékaři se zavážou zůstat v regionu

Vojtěch vysvětlil, že ministerstvo bude dotovat jako dosud vybrané obory, více peněz ale půjde lékařům ve vybraných regionech, kde lékaři nejvíc chybí. Jsou to například části Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Pokud student medicíny absolvuje lékařskou fakultu, pokračuje v přípravě na závěrečnou atestaci na takzvaném rezidenčním místě. Zřizují je nemocnice i soukromé ambulance, medici se na nich dále vzdělávají pod dohledem zkušených lékařů. Od roku 2021 jich bude 200 v první části vzdělání, takzvaném základním kmeni, a 300 pro následnou specializaci.

Regiony chce ministerstvo rozdělit do tří pásem podle nedostatku lékařů. Praktickým lékařům bude ministerstvo hradit v nejpotřebnějších regionech 150 procent 12. stupně tabulkové mzdy, ve druhém pásmu 125 procent a v běžných krajích 100 procent. Pětina částky půjde na povinné kurzy, stáže a odměnu lékaři, který mladého kolegu školí.

V regionech, kde lékaři nejvíc chybí, by si tak mladý lékař přišel až na 66 525 korun hrubého měsíčně. U ostatních dotovaných oborů, které se vzdělávají většinou v nemocnicích, jako pediatrie, urologie, chirurgie nebo interna, bude plat lékaře hradit poskytovatel zdravotní péče, tedy nejčastěji kraj prostřednictvím krajské nemocnice. Ministerstvo přidá 50 až 100 procent částky, tedy 17 740 až 35 480 korun měsíčně.

Praktičtí lékaři na rezidenčních místech mají základní dobu vzdělání tři roky, ostatní obory čtyři a půl roku. Na stejně dlouhou dobu se také budou muset zavázat, že z regionu neodejdou. Pokud by si to rozmysleli, budou muset peníze vrátit.

