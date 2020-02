Baník remizoval s Jabloncem

Fotbalisté Ostravy remizovali v dohrávce 22. kola první ligy s Jabloncem 1:1. Oba góly padly v úvodu: po šesti minutách zařídil hostům vedení Vojtěch Kubista, ale o dalších šest minut později srovnal Nemanja Kuzmanovič. Jablonec si upevnil třetí místo v tabulce, Baník zůstal pátý a na Severočechy dál ztrácí čtyři body. Ostrava v lize posedmé za sebou neprohrála.

»Je to zklamání. Sice to bylo vyrovnané utkání, ale na šance jsme jasně vyhráli. Měli jsme spoustu možností a je to škoda. Na gól se hrozně nadřeme, naopak oni z jediné šance udeří. Mrzí nás to,« řekl ostravský obránce Martin Fillo. I přes vítězství na Slovácku v úvodním jarním kole se ostravský trenér Kozel odhodlal ke čtyřem změnám v základní sestavě, do které se vrátil Kuzmanovič a po disciplinárním trestu Jánoš, Stronati a Fleišman.

Jenže začátek patřil Jablonci, který udeřil z první povedené akce. Po průniku a centru Holíka z pravé strany se z otočky ve vápně prosadil Kubista a navázal na branku z úvodního jarního kola. Ostravský gólman Laštůvka v lize kapituloval po 390 minutách.

Domácí se ale rychle otřepali. Ztrátu za šest minut smazali díky Kuzmanovičovi, který hlavou z malého vápna trknul do sítě Fillův centr z pravého křídla.

»Nemyslím, že by nás ten náš gól nějak uspal. Spíš jsme měli horší pohyb než Baník. Líp se nabízeli, což jsme chtěli do druhé půle změnit. To se nám jakžtakž povedlo, ale stejně měl Baník nějaké šance, takže pro nás bod dobrý,« řekl jablonecký záložník Jan Sýkora.

Ostrava pak byla aktivnější, lepší a nebezpečnější, byť už v 18. minutě musel dolů otřesený Hrubý. V závěrečné čtvrthodině prvního poločasu měl Baník několik nadějných situací, ale jablonecký gólman vyrazil Šašinkovu bombu pod břevno i střelu Potočného z přímého kopu.

Poté brankáře Hrubého trefil De Azevedo, který po přihrávce Kuzmanoviče z dobré pozice ve vápně balon nedokázal lépe umístit k tyči. »Byl to z naší strany dobrý zápas, bojovný, byli jsme i lepší. Ale ty šance, co jsem měl já, to musím dávat,« řekl ostravský útočník Šašinka.

Baník přehrával soupeře i po změně stran a trvalý tlak vyústil v další možnosti. De Azevedovi chyběly ve skluzu decimetry na pobídku Potočného a Šašinkovu ránu z otočky v 71. minutě s problémy zlikvidoval Hrubý.

Čtvrthodinu před koncem dal o sobě po minutách v defenzivě vědět i Jablonec. Po Jugasově hlavičce byl blízko vedoucímu gólu, ale balon z brankové čáry vytáhl Laštůvka a odkopl jej Kaloč. Hned záhy se po rohu dostal k nebezpečnému zakončení hlavou i Doležal, ale mířil vedle.

Domácím bod nestačil, na poslední desetiminutovku poslal trenér Kozel na hrot i Smolu, ale územní převaha už Ostravě nic zásadního nepřinesla. Ve čtvrté minutě nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen jablonecký Krob a přijde o další kolo proti Plzni.

»Bod z venku má vždycky cenu, zvlášť tady v Ostravě. Tady asi týmy vyhrávat nebudou, přesvědčili jsme se o tom sami, takže my si ho ceníme,« doplnil Sýkora.

(red)