Zvěrstva kapitalistického modelu výroby lze zmírnit pomalou a udržitelnou módou

Množství vyrobeného oblečení od roku 2000 do roku 2015 celosvětově vzrostlo na dvojnásobek. Z 97 procent se přitom vyrábí z nových materiálů a jen ze dvou procent z recyklátů. Podle Kamily Boudové, která propaguje takzvanou pomalou a udržitelnou módu, jde o problém lineárního kapitalistického modelu výroby, který nutí vyrábět a prodávat stále víc. Vnímám však snahu firem přejít na cirkulární model, který oblečení vrací zpět do oběhu i poté, kdy je někdo nechce, řekla Boudová na brněnských veletrzích Styl a Kabo.

Pomalá móda je v jejím pojetí taková, kdy zákazník kupuje méně oblečení a vydrží mu déle. »V tom je v současnosti problém. Móda je komodita, oblečení je spousta, kvalita klesá a lidé se na sociálních sítí chlubí tím, jak nakoupili a jak si oblečení vzali jednou a vyhodili je. Neuvědomují si, že vyhozené oblečení je problém. V Británii se dokonce některé ženy chlubí tím, že si na dovolenou koupí sedmery bikiny, na každý den jedny, a pak je vyhazují,« řekla Boudová, která v Praze pořádá Slou days jako akci propagující pomalou módu.

Podle různých statistik jsou velkým problémem v současném módním průmyslu plasty, především polyester. »Do textilu jde 14 procent všech plastů a často je oblečení mixem vláken, například bavlny a polyesteru. Při praní se uvolňují mikrovlákna, která nakonec končí v oceánech. Pračky je totiž v žádných filtrech nezachytí. A navíc neumíme průmyslově recyklovat oblečení, v němž je mix různých vláken. Zatím se takové technologie objevují v laboratořích, proto oblečení končí na skládkách a ve spalovnách,« uvedla Boudová.

Aby tolik oblečení nekončilo jako odpad, je podle ní potřeba změnit lineární systém na cikulární a vymyslet nové modely obchodu s módou. Některé firmy už se přitom o přechod na jiné modely snaží. »Sbírají staré textilie, recyklují je, prodávají dál, mají část produkce certifikované, mají bavlnu, která není tak silně ošetřená pesticidy. Slibů je spousta. I když pohled zpět nebývá nikdy tak optimistický, ale postupně se to mění,« řekla Boudová. Ovšem za výrobou zatím podle ní zaostává marketing, který funguje prakticky stále stejně a usiluje o prodej co největšího množství oblečení. »Nikdo vám neřekne, ať si toho nekupujete tolik, ale firmy hledají řešení,« řekla Boudová. Podle ní přibývá lidí, kteří se tématem pomalé módy zabývají. Na druhou stranu však lidem, kterým bylo jedno, kolik si toho koupí, je to jedno ještě víc, dodala.

Nizozemská odbornice na módu a módní průmysl Ellen Haeserová zastává obdobnou filosofii jako Boudová. »Lidé musí změnit pohled na módu, aby se módní průmysl stal udržitelným. Základní myšlenkou je kupovat méně oblečení, zato kvalitnější, zároveň nakupovat více již starší a použité oblečení,« uvedla ve své přednášce veletrzích Styl a Kabo to dnes řekla.

Aby se však o udržitelnosti pouze nehovořilo, musejí podle ní přistoupit na myšlenku udržitelnosti i výrobci. Zmínila firmu, která loni snížila počet vyrobených kusů oblečení o 23 %. Podle ní se přidávají další velcí i menší výrobci. »Jsou to průkopníci, které potřebujeme, aby ukázali cestu k udržitelné módě,« řekla Haeserová. Módní průmysl je totiž jedním z těch, který nejvíce znečišťuje planetu odpadem. Lidé jsou zvyklí oblečení nosit krátce a vyhazovat je.

Vyjmenovala proto pět kroků, které může zákazník udělat pro udržitelnost. »Zaprvé si važte oblečení, které máte, a dobře se o něj starejte, aby vám vydrželo. Zadruhé méně nakupujte a více vybírejte. Nemusí jít jen o univerzální, ale i výjimečné kousky, které se nosí občas a lze je kombinovat,« řekla Haeserová. Dalšími kroky jsou vybírat kvalitní zboží, které dlouho vydrží, vybírat oblečení v second handu nebo vintage oblečení, tedy často i desetiletí staré, ale stále kvalitní, které lze různě přešívat a upravovat. »Posledním krokem je podporovat etické značky, které potřebují podporu zákazníků,« dodala Haeserová. U etických firem si lze dohledat, kde a v jakých podmínkách oblečení vyrábí a z jakých zdrojů.

Haeserová také uvedla, že vintage oblečení prožívá obrovský boom, objevuje se řada obchodů, které ho prodávají. »Lze je upravovat, opravovat, kombinovat s novými kousky oblečení,« řekla. Sílícím trendem současnosti je i pronájem oblečení, a to jak nového, tak z druhé ruky. »Předpokládá se, že za další tři roky se zdvojnásobí tržby za prodej secondhandového oblečení v USA a v Evropě,« poznamenala Haeserová.

Trendu pomalé a udržitelné módy odpovídá i to, že v módě jsou spíše tlumené barvy, hodně hnědá. Mají větší trvanlivost než křiklavé výstřelky.

