Ilustrační FOTO - Pixabay

Zbylo z české armády jen torzo?

Obhájení stabilního a předvídatelného rozpočtu označil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) za svůj prvořadý cíl. Řekl to na velitelském shromáždění české armády. Náčelník generálního štábu Aleš Opata na shromáždění přinesl méně optimismu, léta zanedbávání z armády podle něj udělaly torzo.

Metnar také zdůraznil potřebu odstranění systémových chyb v obraných plánech a koncepcích. Připomněl tak chyby u některých zakázek z poslední doby, u kterých došlo k velkému rozdílu mezi předpokládanou hodnotou a skutečnou cenou. »Podobné případy se nesmějí opakovat, protože zpochybňují dobré jméno resortu obrany,« řekl Metnar. Zakázky, u kterých došlo k těmto pochybením, ale byly podle něj jinak v pořádku. Poznamenal, že obrana musí být schopna garantovat, že veškeré svěřené prostředky využívá účelně a hospodárně.

Za nejvýznamnější oblast označil přípravu a realizaci strategických modernizačních projektů. »Tady se nám konečně podařilo prolomit ledy,« řekl ministr. Poznamenal, že za poslední dva roky ministerstvo obrany nakoupilo za více peněz než za posledních osm let dohromady. Loni bylo uzavřeno téměř 11 000 smluv za 43 miliard korun. Dodal, že letos ministerstvo obrany plánuje podepsat zakázky za více než 75 miliard korun, a to především na pásová bojová vozidla pěchoty, protiletadlový raketový komplet nebo nová děla.

Metnar také připomněl změny ve velení armády nebo vznik nových velitelství kybernetických sil, pro operace nebo pro teritoria. Za test schopností označil působení v operacích. »Z našich největších působišť jsme již od roku 2002 v Afghánistánu, a třebaže vývoj mírového procesu dává naději do budoucna, zatím se rozhodně z této země nestahujeme,« řekl ministr. Zmínil také misi v Mali, kde letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie. Obrana také počítá s účastí ve francouzské protiteroristické operaci.

»Mým prvořadým cílem je obhájit ve vládě a v parlamentu splnění základní podmínky pro dosažení stanovených cílů, jímž je udržení stabilního a předvídatelného finančního rámce,« zdůraznil ministr. Podle Metnara jsou všechny armádní plány postaveny na předpokladu postupně narůstajícího rozpočtu ministerstva obrany, který by měl v roce 2024 dosáhnout dvou procent HDP. O splnění tohoto slibu, který ČR dala spojencům z NATO, se v poslední době živě diskutovalo. Především vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček zpochybnil politickou vůli závazek splnit. Metnar na tiskové konferenci, která následovala po zahájení velitelského shromáždění, novinářům řekl, že neuvažuje, že by ČR dvě procenta HDP na obranu armáda nedostala. Za svůj prvořadý úkol označil příští rok rozpočet ministerstva obrany ve výši 1,4 procenta HDP.

Poměrně kriticky vystoupil na velitelském shromáždění armády náčelník generálního štábu Aleš Opata. »Léta zanedbávání nechaly z armády jen torzo,« řekl. Spojenci se jí podle něj vzdalují a potenciální protivník se dostává o generaci před ni. Není proto podle něj čas modernizaci armády zpomalit. Za své priority označil vojáky, přezbrojení armády, takzvané projekty okamžitého dopadu, systém velení a řízení a získání nových schopností.

Opata odmítl zpochybňování závazku na vynakládání dvou procent HDP. »Armáda v posledních letech už trpěla dost,« řekl. »Armáda ví, co chce, armáda ví, kam směřuje, máme své plány, své priority, z této cesty neuhneme. Pochybnosti a postranní myšlenky nás jenom zpomalují. Ústup je legitimní vojenská taktika, ale ne teď a ne tady,« řekl. Přezbrojení českého vojska je podle něj nezvratné. Za jasnou prioritu české armády považuje vybudování těžké brigády. Kvůli tomu potřebují vojáci nakoupit nová bojová vozidla pěchoty.

Zopakoval, že má pět priorit, které bude prosazovat i do budoucna. Za první považuje lidi. Nábor do armády se podle něj daří, vidí ale i negativní trendy, kterými je stárnutí populace nebo příchod nové »nekonvenční« generace. »Potřebujeme novou krev a mladé lidi. Armáda pro ně může být první krok, první práce, ve které získají životní zkušenosti a přátele na celý život. Musíme armádu omladit,« řekl.

Za nejtěžší úkol označil přezbrojení armády. Vyzdvihl uzavření důležitých tendrů například na nákup vojenských vrtulníků, radiolokátory či nová obrněná vozidla. »Kromě tvrdé práce k tomu byla potřeba i odvaha. Tady je potřeba poděkovat zejména panu ministrovi a jeho náměstkům a jejich týmům za skvělou práci a spolupráci,« řekl Opata. Zdůraznil, že je potřeba, aby armáda v otázce zakázek komunikovala a byla aktivní. »Nedá se nic dělat, musíme vysvětlovat a vysvětlovat. Když je něco jasné vojákovi, ještě to neznamená, že to je jasné běžným občanům České republiky,« dodal.

Za třetí prioritu označil získání nových schopností. Připomněl vytvoření skupiny kybernetických sil a informačních operací, vznik praporu bezpilotních prostředků nebo praporu nasaditelných sil.

V případě čtvrté priority projektů okamžitého dopadu, tedy nákupu například neprůstřelných vest a přileb či osobních zbraní, podle Opaty proces neběží zcela podle plánu. »Máme zpoždění,« konstatoval. Věří tomu, že vše potřebné se podaří k jednotkám dodat do konce roku. Jako poslední prioritu jmenoval nový systém velení a řízení, který začal fungovat od ledna.

Za nešvar v armádě označil nedůslednou činnost velitelů při přípravě plánování řízení a vyhodnocování výcviku a přípravy. Vadí mu také pasivita, zpochybňování a neochota převzít zodpovědnost a přenášení ji na druhé.

Řada armádních nákupů je pochybná

Otázky Haló novin pro stínového ministra obrany za KSČM Alexandera Černého

Ministr obrany se na velitelském shromáždění české armády pochlubil, že za poslední dva roky nakoupil techniku za více peněz, než se koupilo za posledních osm let. Má právo na hrdost?

Musím potvrdit, že ministr Metnar nakupuje. Nicméně poté, co jeho předchůdce Stropnický neudělal ve své funkci prakticky nic, takřka nepřeložil stéblo přes stéblo, tak je docela snadné ohromovat podobnými čísly. Navíc mám velké pochybnosti o tom, zda jsou všechny nákupy opravdu racionální. Řadu z nich provází podivná pachuť, vznikají u nich pochybnosti, zda jejich hlavním smyslem není vyjít někomu mocnému vstříc – mám pochopitelně na mysli především nákup amerických vrtulníků. Ale těch pochybných kontraktů je více. Často jsou předražené, probíhají bez výběrového řízení. Zkrátka staré známé neduhy české armády.

Ministr též potvrdil, že rozpočet ministerstva obrany by měl v roce 2024 dosáhnout dvou procent HDP. Je to dobrá zpráva, nebo ne?

Rozhodně ne! Já pevně věřím, že k tomu nikdy nedojde. Dvě procenta hrubého domácího produktu jsou u země typu České republiky naprosto mimo realitu. Neodpovídají rozměrům a parametrům naší armády. Ta by takové prostředky nedokázala smysluplně utratit. Výsledkem by bylo patrně jen to, že by se dělaly kontrakty pro kontrakty, kupovala by se všemožná technika, dala by se do skladů, a čekalo by se, až patřičně zestárne a může se nahradit novou. To nemá naprosto žádný smysl. Česká armáda nepotřebuje obrovský penězovod. Potřebuje dlouhodobě stabilní prostředí. Podle mého soudu v současnosti uvolňované prostředky, okolo 1,5 procenta HDP, neboli 70-80 miliard ročně, úplně postačují k zajištění funkčnosti armády a obranyschopnosti země. Je pravda, že investiční deficit z minulých let je obrovský. A nedivím se náčelníkovi generálního štábu Opatovi, že nazlobeně na velitelském shromáždění hovořil o torzu armády. Přesto trvám na tom, že třicetitisícová armáda nepotřebuje dvě procenta HDP České republiky.

Zmíněný náčelník generálního štábu Opata na shromáždění rovněž řekl, že za jasnou prioritu české armády považuje vybudování těžké brigády, a tedy nákup bojových vozidel pěchoty. Zní vám to rozumně?

Jsou věci, které mi v naší armádě vadí více než budování těžké brigády. Je to projekt, který působí zřejmě na mnohé lidi sympaticky, každého asi napadne, že obrněná technika může obranyschopnosti České republiky pomoci. To je podle mne také hlavní důvod, proč náčelník generálního štábu o těžké brigádě v médiích tolik mluví. Dobře rozumí, že je to něco, co veřejnost snadno vstřebá, a proto to vypichuje jako svou prioritu. Ve skutečnosti má těch priorit více. Například výsadkový pluk. O tom už ovšem na veřejnosti mluví mnohem méně. Takže ona je to spíše taková mediální hra.

(ste)