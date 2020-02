Změna je život

Primátor Hřib se »zamyslí« a zlepšovák je tu. Že to přinese zmatky?

Nevadí, z náměstí Pod Kaštany je náměstí Borise Němcova. Že by Hřib neměl rád kaštany? Anebo soutěží o nejnesmyslnější nápad své primátorské éry? To bude těžké rozhodování… Obdobných »povedených« rozhodnutí má totiž hodně, jen těžko budeme vybírat vítězné. Patrně začíná éra změn v názvech ulic a náměstí, prostor před americkou ambasádou by mohl nést jméno Martina Luthera Kinga nebo kosmonauta Gagarina? Když primátor evidentně neřeší problémy Prahy, má holt čas ztrpčovat lidem život. Jak dlouho mu to Pražané budou tolerovat, ukáže čas. Jeho političtí souputníci na pražském magistrátu by měli některým nápadům učinit přítrž. Začíná být totiž opravdu hřibem satanem.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM